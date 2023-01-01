Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 96-ї бригади ППО, яка збила 13 «Кинджалів»

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку, командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр».



Про це



Із початку широкомасштабного вторгнення Сергій Яременко очолює колектив, який відбиває повітряні атаки на одному із найвідповідальніших напрямків – центральні та північні регіони України. А головне – забезпечує захист повітряного простору столиці нашої держави.



Саме зенітники під командуванням Сергія Яременка на позивний «Граніт» витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні — червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти та знищили вже 13 «непереможних» аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Вони освоїли сучасні зенітні ракетні комплекси різних виробників та обійшли теорію ймовірності, все частіше демонструючи 100-відсотковий результат.



— Завжди кажу «дякую» всій бригаді після кожної знищеної цілі, - запевнив командир. — Відмінних результатів вдається досягти як, звичайно, завдяки озброєнню, так і насамперед — майстерності зенітників, які практично ніколи не діють шаблонно. Наші люди володіють дійсно безцінним досвідом, і я зовсім не перебільшую. Впевнений, що ми викладемо його в книгах, які вивчатиме нове покоління зенітників. Завдяки цілому комплексу заходів введення в оману противника, постійній зміні позицій, різним тактичним прийомам нам вдалось обійти систему теорії ймовірності.



Сергій Яременко зауважив, що ППО рік тому і зараз — це кардинально різні речі. Офіцер сподівається, що через рік ми також побачимо ще значно потужніший рівень протиповітряної оборони.

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