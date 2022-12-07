Скільки пар в Україні розлучилися у 2022 році
Сьогодні, 11:31
У 2022 році шлюб вирішили розірвали 17 893 пари.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції на запит "Української правди. Життя".
Для порівняння, у 2021 році зареєстрували 29 587 розлучень.
Найбільше розлучень 2022 році зареєстрували у місті Київ – розірвати стосунки вирішили 2 698 столичних пар.
На другому місці – Дніпропетровська область. Тут розлучились 2 218 пар.
Також шлюби активно розривали у Одеській (1503), Київській (1250) та Харківській (939) областях.
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Про це повідомили у Міністерстві юстиції на запит "Української правди. Життя".
Для порівняння, у 2021 році зареєстрували 29 587 розлучень.
Найбільше розлучень 2022 році зареєстрували у місті Київ – розірвати стосунки вирішили 2 698 столичних пар.
На другому місці – Дніпропетровська область. Тут розлучились 2 218 пар.
Також шлюби активно розривали у Одеській (1503), Київській (1250) та Харківській (939) областях.
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