8 лютого на Волині: гортаючи календар

8 лютого на Волині: гортаючи календар
8 лютого день народження відзначає громадський діяч, представник волинської тероборони Костянтин Байчук (на фото).

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 8 лютого, а також іменників цього дня – Аркадіїв, Іванів, Йосипів, Ксенофонтів, Марій, Семенів – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.



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Теги: День народження, день ангела, Волинь
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07 лютий, 23:17
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07 лютий, 22:42
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