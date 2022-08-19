Облаштування офісу «під ключ»: чому волинський бізнес обирає «Офіс Центр»*

«В «Офіс Центр» є все і навіть трохи більше»

Для чого потрібен персональний менеджер

Індивідуальна система знижок і безоплатна доставка

Облаштування робочого місця «під ключ»

Додаткові послуги «Офіс Центр»

https://office-centre.com.ua/

Мережа магазиніввідома щонайменше широким асортиментом дійсно естетичної канцелярії. Однак це – не єдина перевага. За 28 років на ринку мережа магазинів встигла заробити авторитет, зібравши до школи не одне покоління «першачків» і допомігши з обладнанням для офісу багатьом представникам бізнесу.Послугами мережі користуються й величезні волинські підприємства, адже в асортименті магазину є навіть пакувальні матеріали, як-от стрейч-плівка. Та що найголовніше: придбати товари можна відразу у великій кількості, не хвилюючись про наявність або, скажімо, затримку доставки. Річ у тім, що «Офіс Центр» працює у сегментіЖурналістидетальніше розпитали про товари «для бізнесу» у керівника мережі магазинів «Офіс Центр» у Луцьку. Про те, для чого потрібен персональний менеджер, що таке обладнання робочого місця «під ключ» і які додаткові послуги надають у магазинах мережі, – у нашому матеріалі.Керівник мережі переконує: асортимент товарів «Офіс Центр» без перебільшення – величезний. Придбати, каже, можна будь-що: від кави з цукерками – до мікрохвильової печі. У тому й родзинка магазину. Жартома запитуємо, чи є оливки до вина і… таки є (поруч із відділом техніки).«В «Офіс Центр» є все і навіть трохи більше. Окрім гарних канцтоварів, продаємо меблі для офісу, зокрема крісла, побутову хімію. Є навіть пакувальні матеріали: стрейч-плівка, стрічка клейка (скотч) та товари для пакування продуктів харчування, як-от плівка харчова, ланч-бокси, силіконізований папір, пергамент тощо. А ще – подарунки для колег: від цукерок – до ручок з гравіюванням», – розповідає Олег Кобилинський.Усі товари можна придбати за перерахунком. На запитання, чому краще придбати крісло для офісу саме в «Офіс Центр», а не в меблевому магазині, відповідає: «Щонайменше через те, що ми працюємо з ПДВ». Якщо коротко: небюджетна організація, яка придбає крісло в «Офіс Центр», може подати рахунок або звіт про витрати.«Не кожен меблевий магазин може зробити податкову накладну. А ми можемо, оскільки продаємо офіційно. Наші клієнти це дуже цінують. Тут варто зазначити, що Україна таки розвивається, «йде у Європу», тож для клієнтів такий нюанс «прозорості» нині важливий», – продовжує пан Олег.Ще одна перевага «Офіс Центр» – ціни на папір. Мережа магазинів є імпортером офісного паперу, тож тут його вартість зазвичай нижча за ринкову. Окрім того, магазин виграв чимало тендерів на продаж оргтехніки, зокрема для облаштування навчальних кабінетів мультимедійними дошками, стендами тощо.У магазині – широкий вибір сертифікованих дезінфекційних товарів, які також полюбились працівникам закладів освіти.«Кожного клієнта «Офіс Центр» чекають не лише індивідуальні консультації, а й персональний менеджер. Що я маю на увазі? Клієнту не обов’язково приходити в магазин, аби дізнатися про наявність товару, наприклад. Окрім того, вам сфотографують усе, що забажаєте, хоч усю кольорову гаму планеріві надішлють світлини зручним месенджером», – пояснює Олег.Якщо певного товару немає в наявності, менеджер пропонує альтернативу або робить спеціальне замовлення. Зазвичай проблем із цим не виникає. Якщо й трапляються такі ситуації, причин відсутності товару – дві: товари російського виробництва, від яких відмовилися не лише у мережі «Офіс Центр», а й усі свідомі українці та українки, або йдеться про товари, шо виготовляли на тимчасово окупованих територіях.Персональний менеджер особливо рятує офісних працівників, у чиїх обов’язках – терміново знайти необхідний товар, як-от ручку, яка писатиме на плівці. Тож, аби не блукати нервово супермаркетами, варто скористатися послугами «Офіс Центр». Щонайменше, каже пан Олег, фахівці зрозуміють, що вам потрібен саме перманентний маркер.Кожного клієнта «Офіс Центр» чекає на лише індивідуальний підхід, а й індивідуальні система знижок та умови співпраці.«Іноді клієнти думають, що індивідуальні умови стосуються лише VIP-осіб, але це не так. Наприклад, дрібні магазини, які регулярно купують у нас касову стрічку, гарантовано отримують знижки, та і товар на складі для «постійних» у нас прописаний, аби не виникало проблем із наявністю», – запевняє Олег Кобилинський.Розповідає пан Олег і про ще одну цікаву акцію: «Клієнт, який купує товари для бізнесу, у червні отримує знижку на шкільні товари. Це стосується й великих підприємств та організацій. Наприклад, якщо з нами співпрацює завод – його працівники теж можуть розраховувати на канцелярію за зниженою ціною».Ще один приємний бонус, який пропонує мережа магазинів «Офіс Центр», – безоплатна доставка у межах Волинської області. Її можна спеціально запланувати або отримати відразу у день замовлення.Фішку, каже керівник мережі, оцінили громадські організації, які організовують заходи. Активісти найчастіше замовляють альбоми та маркери для фліпчартів, а також блокноти, як роздатковий матеріал для гостей на заході. Та й, аби все в одному місці, – чай, каву та печиво.«Персональний менеджер збирає усе необхідне, фотографує і, якщо клієнт усе погодив, наші працівники доставляють товари просто в офіс у попередньо запланований день. Це зручно й через те, що у покупців не виникає питань, куди сховати пакунки. Це стосується і подарунків для колег, до речі. Усе – в одному місці. Подарункові пакети або святкове пакування – до ваших послуг», – зауважує Олег Кобилинський.Щодо подарунків, окрім символічних солодощів чи блокнотів, попит мають елітні ручки Parker. Також в асортименті з’явився німецький бренд стильних ручок Lamy. Вони чудово підкреслять діловий стиль та стануть унікальним сюрпризом для колеги.Ця послуга однозначно сподобається тим, хто тільки-но відкриває офіс і потребує максимальної комплектації. Адже в «Офіс Центр» можна придбати і канцелярію, і принтер.«Якщо потрібно, фахівці магазину можуть обладнати робоче місце «під ключ» і стосується це не лише офісів, а й комфортних місць для навчання. Наші майстри прийдуть, оглянуть приміщення, поставлять стіл, стільці, навіть календарик із годинником підберуть», – продовжує Олег Кобилинський.Зазначимо, що замовити вмеблювання можна на сайті або ж безпосередньо, звернувшись до менеджерів у магазині.В «Офіс Центр» – чимало побутової хімії. Попри те, що в країні виникають проблеми з її виробництвом, на складах магазинів намагаються підтримувати таку ж кількість товарів, яка була до початку повномасштабної війни.У мережі магазинів «Офіс Центр» діє копіцентр. Ця послуга полюбилася не лише студентам, а й бізнесу. Підприємці часто звертаються, аби терміново роздрукувати грамоти чи методички, наприклад.До того ж, у магазині можна придбати штампи і печатки: «Ціни різняться, але стартують від 500 гривень. Вартість і термін виготовлення залежать від складності роботи. Часто замовляють відтиск підпису, але були випадки, коли виконували й складні малюнки».В «Офіс Центр» виконують також тиснення і гравіювання. Термін виконання залежить від того, наскільки оперативно клієнт погоджує етапи роботи. Це, каже, треба робити обов’язково, аби потім не виникало непорозумінь. Це стосується й будь-яких навчальних матеріалів, як-от плакатів із англійською граматикою.Пан Олег каже: «Офіс Центр» постійно розвивається та намагається виявити і задовільнити усі потреби своїх клієнтів. Якось навіть у типографії замовляли мінімальний тираж бланків. І все це – задля того, аби зекономити найцінніше – час клієнта.«Ми можемо облаштувати і невеликий офіс, і надати необхідні товари у великій кількості для масштабних підприємств. На Волині – у нас приблизно 2000 постійних клієнтів, співпрацею з якими ми пишаємось», – резюмує Олег Кобилинський.