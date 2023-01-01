У Туреччині від землетрусу загинуло понад 3,5 тисяч людей: в країні – надзвичайний стан

У Туреччині від землетрусу загинуло понад 3,5 тисяч людей: в країні – надзвичайний стан
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після вчорашнього землетрусу, жертвами якого стали понад 3,5 тисячі осіб, оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ердогана в Telegram.

"Ми оголошуємо 10 провінцій, де сталися землетруси, зонами стихійних лих, що впливають на життя в цілому. Щоб забезпечити швидке проведення пошуково-рятувальних та подальших робіт, ми ухвалили рішення оголосити надзвичайний стан на 3 місяці у 10 провінціях", - повідомив він.

Так турецький президент розповів, що, за останніми даними, внаслідок землетрусів загинуло 3549 людей, ще 22 168 людей отримали поранення.

За словами Ердогана, Туреччина зіткнулася з одним із найбільших лих не лише в історії країни, а й в історії регіону та світу. Наразі для робіт у зоні лиха мобілізовано зусилля всіх державних структур Туреччини, персоналу та техніки.

Нагадаємо, вчора вранці Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. На місцях руйнування виникли пожежі.

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Теги: Туреччина, землетрус
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