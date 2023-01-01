У Туреччині від землетрусу загинуло понад 3,5 тисяч людей: в країні – надзвичайний стан





Про це повідомляє



"Ми оголошуємо 10 провінцій, де сталися землетруси, зонами стихійних лих, що впливають на життя в цілому. Щоб забезпечити швидке проведення пошуково-рятувальних та подальших робіт, ми ухвалили рішення оголосити надзвичайний стан на 3 місяці у 10 провінціях", - повідомив він.



Так турецький президент розповів, що, за останніми даними, внаслідок землетрусів загинуло 3549 людей, ще 22 168 людей отримали поранення.



За словами Ердогана, Туреччина зіткнулася з одним із найбільших лих не лише в історії країни, а й в історії регіону та світу. Наразі для робіт у зоні лиха мобілізовано зусилля всіх державних структур Туреччини, персоналу та техніки.



Нагадаємо, вчора вранці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після вчорашнього землетрусу, жертвами якого стали понад 3,5 тисячі осіб, оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ердогана в Telegram."Ми оголошуємо 10 провінцій, де сталися землетруси, зонами стихійних лих, що впливають на життя в цілому. Щоб забезпечити швидке проведення пошуково-рятувальних та подальших робіт, ми ухвалили рішення оголосити надзвичайний стан на 3 місяці у 10 провінціях", - повідомив він.Так турецький президент розповів, що, за останніми даними, внаслідок землетрусів загинуло 3549 людей, ще 22 168 людей отримали поранення.За словами Ердогана, Туреччина зіткнулася з одним із найбільших лих не лише в історії країни, а й в історії регіону та світу. Наразі для робіт у зоні лиха мобілізовано зусилля всіх державних структур Туреччини, персоналу та техніки.Нагадаємо, вчора вранці Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси . Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. На місцях руйнування виникли пожежі.

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