Хотів продати: на Волині злодій вкрав в односельця мікрохвильовку та пилосос
Сьогодні, 13:05
Учора, 6 лютого, близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення від жителя смт Ратне про те, що із його будинку невідома особа скоїла крадіжку побутової техніки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські із залученням кінолога з собакою протягом декількох годин встановили причетність до скоєння крадіжки 33-річного місцевого жителя. Викрадені речі вилучили. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Досудовим слідством встановлено, що учора ввечері зловмисник в будинку односельця вибив віконну шибку та проник через вікно до його квартири. Із помешкання потерпілого він викрав мікрохвильову пічку та пилосос, які потім заховав, аби їх продати. Усе викрадене поліцейські вилучили. Сума завданих збитків потерпілому становить 7 тис. грн. Слідчі затримали ратнівчанина за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік уже мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
За скоєне йому загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські із залученням кінолога з собакою протягом декількох годин встановили причетність до скоєння крадіжки 33-річного місцевого жителя. Викрадені речі вилучили. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Досудовим слідством встановлено, що учора ввечері зловмисник в будинку односельця вибив віконну шибку та проник через вікно до його квартири. Із помешкання потерпілого він викрав мікрохвильову пічку та пилосос, які потім заховав, аби їх продати. Усе викрадене поліцейські вилучили. Сума завданих збитків потерпілому становить 7 тис. грн. Слідчі затримали ратнівчанина за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік уже мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
За скоєне йому загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
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