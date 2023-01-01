Споживання електроенергії поступово зростає, – «Укренерго»

Споживання електроенергії поступово зростає, – «Укренерго»
Споживання електроенергії поступово зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Про це інформують в Укренерго.

Після аварійного ремонту включено в роботу один блок на одній з теплових електростанцій. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії. Однак наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

Внаслідок ракетних та дронових атак Рсії на енергосистему України пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа.

Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога.


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Теги: енергосистема, Україна, Укренерго
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