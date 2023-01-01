У волинському драмтеатрі – довгоочікувана прем'єра «Хай живе любов»
Сьогодні, 10:35
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка анонсує прем'єру «Хай живе любов».
У рубриці «Театральний анонс» розповідаємо про що вистава, скільки коштують та де придбати квитки.
«Військова служба сповнена небезпек, хвилювань та метушні, саме тому в погоні за блаженним спокоєм польські гусари на чолі з майором вирішують провести відпочинок у його маєтку. Головна умова – жодних жінок. Все летить шкереберть, коли без попередження у гості прибувають рідні сестри майора, та ще й не самі: з ними – всюдисущі меткі служниці, а головне – юна панна Зося, яку терміново потрібно видати заміж. Та ще й не за будь-кого, а вигідного, хоч і немолодого уже жениха, – самого власника маєтку! Той, певна річ, прощатися із холостяцьким життям не поспішає і тут починається найцікавіше – боротьба дам проти гусарів», – йдеться в описі сюжету вистави «Хай живе любов».
Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти – і ось, історія під назвою «Хай живе любов» об'єднує навіть не одну, а кілька закоханих пар.
11, 12 та 26 лютого у театрі Шевченка – прем'єрні покази музичної комедії на три дії «Нехай живе любов» за п'єсою Олександра Фредро у постановці народного артиста України Олександра Якимчука. Особлива складова – чарівлива музика волинянина Петра Свіста, яку ви захочете наспівувати навіть після закінчення вистави.
Вартість квитків – від 100 грн.
Бронюйте найкращі місця і наповнюйте свої вихідні мистецтвом, любов'ю та гарним настроєм – а театр з нетерпінням чекатиме зустрічі на прем'єрі!
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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У рубриці «Театральний анонс» розповідаємо про що вистава, скільки коштують та де придбати квитки.
«Військова служба сповнена небезпек, хвилювань та метушні, саме тому в погоні за блаженним спокоєм польські гусари на чолі з майором вирішують провести відпочинок у його маєтку. Головна умова – жодних жінок. Все летить шкереберть, коли без попередження у гості прибувають рідні сестри майора, та ще й не самі: з ними – всюдисущі меткі служниці, а головне – юна панна Зося, яку терміново потрібно видати заміж. Та ще й не за будь-кого, а вигідного, хоч і немолодого уже жениха, – самого власника маєтку! Той, певна річ, прощатися із холостяцьким життям не поспішає і тут починається найцікавіше – боротьба дам проти гусарів», – йдеться в описі сюжету вистави «Хай живе любов».
Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти – і ось, історія під назвою «Хай живе любов» об'єднує навіть не одну, а кілька закоханих пар.
11, 12 та 26 лютого у театрі Шевченка – прем'єрні покази музичної комедії на три дії «Нехай живе любов» за п'єсою Олександра Фредро у постановці народного артиста України Олександра Якимчука. Особлива складова – чарівлива музика волинянина Петра Свіста, яку ви захочете наспівувати навіть після закінчення вистави.
Вартість квитків – від 100 грн.
Бронюйте найкращі місця і наповнюйте свої вихідні мистецтвом, любов'ю та гарним настроєм – а театр з нетерпінням чекатиме зустрічі на прем'єрі!
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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