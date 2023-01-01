На Донеччині загинув Герой з Волині Богдан Омельчук

Богдан Омельчук.



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"Під час бойового завдання від отриманих поранень в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу поблизу Вугледару Волноваського району Донецької області загинув Богдан Омельчук, житель селища Торчин, старший солдат, командир бойової машини-командир відділення 8 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Низький уклін Герою, мужньому та справжньому патріоту України", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув захисник з ВолиніПро це повідомили у Торчинській громаді."Під час бойового завдання від отриманих поранень в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу поблизу Вугледару Волноваського району Донецької області загинув Богдан Омельчук, житель селища Торчин, старший солдат, командир бойової машини-командир відділення 8 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Низький уклін Герою, мужньому та справжньому патріоту України", - йдеться в повідомленні.

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