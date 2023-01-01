На Донеччині загинув Герой з Волині Богдан Омельчук
Сьогодні, 10:15
У війні з російськими окупантами загинув захисник з Волині Богдан Омельчук.
Про це повідомили у Торчинській громаді.
"Під час бойового завдання від отриманих поранень в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу поблизу Вугледару Волноваського району Донецької області загинув Богдан Омельчук, житель селища Торчин, старший солдат, командир бойової машини-командир відділення 8 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Низький уклін Герою, мужньому та справжньому патріоту України", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Торчинській громаді.
"Під час бойового завдання від отриманих поранень в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу поблизу Вугледару Волноваського району Донецької області загинув Богдан Омельчук, житель селища Торчин, старший солдат, командир бойової машини-командир відділення 8 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Низький уклін Герою, мужньому та справжньому патріоту України", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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