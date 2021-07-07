Розшукали 45-річну лучанку, яка зникла тиждень тому

Гончарук Інну Олександрівну, 25 грудня 1977 року народження, жительку Луцька, яка зникла тиждень тому.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У поліції зазначають, що протиправних дій щодо неї не вчинялось. Її здоров'ю та життю нічого не загрожує.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 3 лютого, співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукали, 25 грудня 1977 року народження, жительку Луцька, яка зникла тиждень тому.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У поліції зазначають, що протиправних дій щодо неї не вчинялось. Її здоров'ю та життю нічого не загрожує.Нагадаємо, що жінка у четвер, 26 січня 2023 року, близько 6 години вийшла з дому та пішла у невідомому напрямку

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