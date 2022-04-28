У місті на Волині горів магазин. ФОТО
Сьогодні, 10:05
2-го лютого о 22:40 по вулиці Героїв АТО у Нововолинську горів двоповерховий цегляний магазин «Ритуальні послуги». Пожежа здійнялась на другому поверсі будівлі.
Як повідомили БУГу рятувальники, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та 18 ДПРЧ Іваничі. Пожежу ліквідували о 23:35.
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Як повідомили БУГу рятувальники, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та 18 ДПРЧ Іваничі. Пожежу ліквідували о 23:35.
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