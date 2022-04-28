У місті на Волині горів магазин. ФОТО

У місті на Волині горів магазин. ФОТО
2-го лютого о 22:40 по вулиці Героїв АТО у Нововолинську горів двоповерховий цегляний магазин «Ритуальні послуги». Пожежа здійнялась на другому поверсі будівлі.

Як повідомили БУГу рятувальники, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та 18 ДПРЧ Іваничі. Пожежу ліквідували о 23:35.
У місті на Волині горів магазин. ФОТО
У місті на Волині горів магазин. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, магазин
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