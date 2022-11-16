На Волині автомобіль врізався у підводу: травмувалася жінка

На Волині автомобіль врізався у підводу: травмувалася жінка
Учора, 2 лютого, близько 15:00 години у селі Сошичне Камінь-Каширського району 27-річний водій автомобіля «Renault kangoo» не вибрав безпечну швидкість руху та допустив зіткнення із гужовою підводою під керуванням 48-річної місцевої мешканки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Центральної районного лікарні.

Того ж дня близько 07:00 години 46-річний водій автомобіля «Fiat Ducato» по вулиці Рівненській у Луцьку здійснив наїзд на 69-річного лучанина, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

На Волині автомобіль врізався у підводу: травмувалася жінка

Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод.
На Волині автомобіль врізався у підводу: травмувалася жінка
На Волині автомобіль врізався у підводу: травмувалася жінка

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Теги: Волинь, ДТП, підвода
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