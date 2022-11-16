На Волині автомобіль врізався у підводу: травмувалася жінка
Сьогодні, 10:26
Учора, 2 лютого, близько 15:00 години у селі Сошичне Камінь-Каширського району 27-річний водій автомобіля «Renault kangoo» не вибрав безпечну швидкість руху та допустив зіткнення із гужовою підводою під керуванням 48-річної місцевої мешканки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Центральної районного лікарні.
Того ж дня близько 07:00 години 46-річний водій автомобіля «Fiat Ducato» по вулиці Рівненській у Луцьку здійснив наїзд на 69-річного лучанина, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.
Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Центральної районного лікарні.
Того ж дня близько 07:00 години 46-річний водій автомобіля «Fiat Ducato» по вулиці Рівненській у Луцьку здійснив наїзд на 69-річного лучанина, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.
Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині автомобіль врізався у підводу: травмувалася жінка
Сьогодні, 10:26
На Донеччині загинув Герой з Волині Богдан Омельчук
Сьогодні, 10:15
У місті на Волині горів магазин. ФОТО
Сьогодні, 10:05
Медіа