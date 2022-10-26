Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків





Про це Андрій Демченко в коментарі УП.



"За моєю інформацією, з моменту вступу в дію нових норм, 2 посадові особи не були пропущені на виїзд з України, адже не підпадали під умови перетину кордону", - йдеться в повідомленні.



Демченко уточнив, що це були чоловіки.



Спікер правоохоронного відомства також зазначив, що ДПСУ ще продовжує очікувати списки чиновників від усіх державних органів і структур.



Прикордонники пояснили, що норма про заборону на виїзд держслужбовцям уже діє. Відповідальність за її дотримання покладається передусім на самих чиновників (чоловіків та жінок –ред.) та їхніх керівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З моменту набуття чинності норми про заборону на виїзд держпосадовцям , окрім як у відпустку, з України не випустили 2 осіб, які підпадали під ці обмеження.Про це повідомив речник Держприкордонслужбив коментарі УП."За моєю інформацією, з моменту вступу в дію нових норм, 2 посадові особи не були пропущені на виїзд з України, адже не підпадали під умови перетину кордону", - йдеться в повідомленні.Демченко уточнив, що це були чоловіки.Спікер правоохоронного відомства також зазначив, що ДПСУ ще продовжує очікувати списки чиновників від усіх державних органів і структур.Прикордонники пояснили, що норма про заборону на виїзд держслужбовцям уже діє. Відповідальність за її дотримання покладається передусім на самих чиновників (чоловіків та жінок –ред.) та їхніх керівників.

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