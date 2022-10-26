Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків

Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків
З моменту набуття чинності норми про заборону на виїзд держпосадовцям, окрім як у відпустку, з України не випустили 2 осіб, які підпадали під ці обмеження.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП.

"За моєю інформацією, з моменту вступу в дію нових норм, 2 посадові особи не були пропущені на виїзд з України, адже не підпадали під умови перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Демченко уточнив, що це були чоловіки.

Спікер правоохоронного відомства також зазначив, що ДПСУ ще продовжує очікувати списки чиновників від усіх державних органів і структур.

Прикордонники пояснили, що норма про заборону на виїзд держслужбовцям уже діє. Відповідальність за її дотримання покладається передусім на самих чиновників (чоловіків та жінок –ред.) та їхніх керівників.

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Теги: Росія, Україна, війна, кордон, держслужбовці
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