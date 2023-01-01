Пожежі на Волині: горіли два будинки, два магазини та дві господарські споруди

Пожежі на Волині: горіли два будинки, два магазини та дві господарські споруди
Минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж, ще 2 – цієї ночі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

2 лютого трапилися пожежі в житлових будинках у Луцькому й Володимирському районах. У селі Бистровиця Луцького району рятувальники за пів години приборкали горіння, що виникло на горищі й поширилося на перекриття. Причина пожежі встановлюється.

Надвечір ще одна пожежа в житловому будинку трапилася у селі Тростянка Володимирського району. Горіння, що охопило покрівлю й поширилося углиб будівлі, ліквідоване силами рятувальників двох пожежно-рятувальних підрозділів - 7 ДПРЧ м. Володимира та 5 ДПРЧ м. Нововолинська, а також місцевої пожежної охорони міста Устилуга та села Лудин. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.

У Ковелі на вулиці Грабовського рятувальники 4 ДПРЧ ліквідували пожежу, що охопила покрівлю й перекриття цегляної господарської споруди. Бійці ДСНС оперативно приборкали горіння й запобігли перекидання вогню на будівлі, розташовані поруч. Імовірно, до займання призвело коротке замикання електромережі.
Пожежі на Волині: горіли два будинки, два магазини та дві господарські споруди

Наприкінці доби трапилася ще одна пожежа в господарській будівлі – у селі Сусваль Володимирського району. Горіння ліквідоване силами рятувальників 7 ДПРЧ м. Володимира та вогнеборців місцевої пожежної команди села Овадне.
Пожежі на Волині: горіли два будинки, два магазини та дві господарські споруди

О 22:12 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому продуктовому магазині в селі Нові Червища Камінь-Каширського району. Вогонь охопив морозильну камеру, кондиціонер, поширився на товари й стіни. О 23:20 рятувальники 12 ДПРЧ смт Любешів разом з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Тоболи й Боровно ліквідували горіння. Імовірно, пожежа спричинена коротким замиканням електромережі.
Пожежі на Волині: горіли два будинки, два магазини та дві господарські споруди

3 лютого о 04:19 надійшло повідомлення про пожежу в сільському магазині з промисловими товарами й продуктами на Камінь-Каширщині – горіла будівля з металевих і дерев’яних конструкцій у селі Гута-Боровенська. Очевидці помітили полум’я, що сягнуло даху. О 05:15 пожежа ліквідована силами рятувальників 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський та працівників пожежної охорони сіл Гута-Боровенська й Боровно. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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