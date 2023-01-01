СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО

СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО
СБУ ліквідувала схеми розкрадання бюджетних коштів на харчуванні українських військових на 119,5 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами слідства, посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць дислокації військових.

Бюджетні гроші було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання для надання відповідних послуг.

Замість постачання до ЗСУ визначених обсягів продовольчої продукції учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм.
СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО

На підставі зібраних доказів двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до протиправної діяльності.

Крім цього, на Київщині співробітники СБУ викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, виділених на харчування особового складу.

До незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування «відкату».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
▪️ ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання міри запобіжного заходу.
СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО
СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО
СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО
СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО
СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО
СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бюджетні кошти, харчування, СБУ, підприємства
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни активізувалися: в ОК «Південь» повідомили про підготовку ворога до ракетних атак
Сьогодні, 12:00
На Волині горів будинок: врятували 4 людей. ФОТО
Сьогодні, 11:36
СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Волинська тероборона шукає медиків
Сьогодні, 11:22
Пожежі на Волині: горіли два будинки, два магазини та дві господарські споруди
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО
Сьогодні, 12:33
Затримали підприємців і військових, які за завищеними цінами продавали продукти для ЗСУ Затримали підприємців і військових, які за завищеними цінами продавали продукти для ЗСУ
02 лютий, 14:45
СБУ викрила керівництво Департаменту міграційної поліції на масштабних схемах «кришування» проституції СБУ викрила керівництво Департаменту міграційної поліції на масштабних схемах «кришування» проституції
02 лютий, 10:20
Співробітник Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. ФОТО Співробітник Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. ФОТО
01 лютий, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО
Сьогодні, 12:33
 0
Лучанин просить облаштувати місця для паркування вздовж проспекту Соборності
Сьогодні, 12:15
 0
Росіяни активізувалися: в ОК «Південь» повідомили про підготовку ворога до ракетних атак
Сьогодні, 12:00
 0
На Волині горів будинок: врятували 4 людей. ФОТО
Сьогодні, 11:36
 0
СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8