Волинська тероборона шукає медиків
Сьогодні, 11:22
У медичну службу 100 обр ТрО ЗСУ шукають фельдшерів.
Про це повідомили на сторінці бригади.
Запрошуються на вакантні посади медики за спеціальністю «Фельдшер»
віком від 20 до 55 років.
Вимога: середньоспеціальна освіта.
Грошове забезпечення від 45 тисяч гривень.
Телефони для довідок:
+0964984800
+0674586044
+0969050953
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці бригади.
Запрошуються на вакантні посади медики за спеціальністю «Фельдшер»
віком від 20 до 55 років.
Вимога: середньоспеціальна освіта.
Грошове забезпечення від 45 тисяч гривень.
Телефони для довідок:
+0964984800
+0674586044
+0969050953
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горів будинок: врятували 4 людей. ФОТО
Сьогодні, 11:36
СБУ викрили підприємства, які розкрадали бюджетні кошти на харчуванні військових. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Волинська тероборона шукає медиків
Сьогодні, 11:22
Звільнили ще одного чиновника Міноборони
Сьогодні, 11:00
Медіа