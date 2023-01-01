Волинська тероборона шукає медиків





Про це



Запрошуються на вакантні посади медики за спеціальністю «Фельдшер»

віком від 20 до 55 років.



Вимога: середньоспеціальна освіта.



Грошове забезпечення від 45 тисяч гривень.



Телефони для довідок:

+0964984800

+0674586044

+0969050953

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У медичну службу 100 обр ТрО ЗСУ шукають фельдшерів.Про це повідомили на сторінці бригади.Запрошуються на вакантні посади медики за спеціальністю «Фельдшер»віком від 20 до 55 років.Вимога: середньоспеціальна освіта.Грошове забезпечення від 45 тисяч гривень.Телефони для довідок:+0964984800+0674586044+0969050953

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