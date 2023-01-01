Волинська тероборона шукає медиків

Волинська тероборона шукає медиків
У медичну службу 100 обр ТрО ЗСУ шукають фельдшерів.

Про це повідомили на сторінці бригади.

Запрошуються на вакантні посади медики за спеціальністю «Фельдшер»
віком від 20 до 55 років.

Вимога: середньоспеціальна освіта.

Грошове забезпечення від 45 тисяч гривень.

Телефони для довідок:
+0964984800
+0674586044
+0969050953

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Теги: фельдшер, тероборона, Волинь
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