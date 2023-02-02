Звільнили ще одного чиновника Міноборони

Звільнили ще одного чиновника Міноборони
Т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександра Лієва, довкола якого стався скандал через його висловлювання про окупований Крим, 2 лютого звільнили за власним бажанням.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

У відомства також немає підтверджень того, що в Лієва є російський паспорт.

"На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було. Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося", – йдеться у повідомленні.

Після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва, у листопаді 2022 року Міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу.

"Позиція Міноборони - чітка: в оборонному відомстві мають працювати виключно громадяни України. У разі встановлення фактів приховування громадянства інших країн, заходи вживатимуться відповідно до закону", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Лієв, звільнили, чиновник, Міноборони
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