Звільнили ще одного чиновника Міноборони

Олександра Лієва, довкола якого стався скандал через його висловлювання про окупований Крим, 2 лютого звільнили за власним бажанням.



Про це повідомила



У відомства також немає підтверджень того, що в Лієва є російський паспорт.



"На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було. Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося", – йдеться у повідомленні.



Після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва, у листопаді 2022 року Міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу.



"Позиція Міноборони - чітка: в оборонному відомстві мають працювати виключно громадяни України. У разі встановлення фактів приховування громадянства інших країн, заходи вживатимуться відповідно до закону", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, довкола якого стався скандал через його висловлювання про окупований Крим, 2 лютого звільнили за власним бажанням.Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.У відомства також немає підтверджень того, що в Лієва є російський паспорт."На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було. Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося", – йдеться у повідомленні.Після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва, у листопаді 2022 року Міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу."Позиція Міноборони - чітка: в оборонному відомстві мають працювати виключно громадяни України. У разі встановлення фактів приховування громадянства інших країн, заходи вживатимуться відповідно до закону", - йдеться у повідомленні.

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