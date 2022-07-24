На Волині горів будинок: врятували 4 людей. ФОТО
Сьогодні, 11:36
3 лютого у Ковелі з пожежі вогнеборці нврятували чотирьох людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
О 08:57 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в двохповерховому житловому будинку, в якому знаходилися люди.
Випадок трапився у місті Ковелі по вулиці Польова. За 4 хвилини на місце події прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ міста Ковель. О 9:26 загоряння ліквідували.
На місці пожежі рятувальники врятували чоловіка 1983 р., що отримав термічні опіки обличчя, рук і верхніх дихальних шляхів. Чоловіка передали медикам, які госпіталізували його до медичного закладу.
По висувній драбині рятувальники провели евакуацію трьох мешканців з другого поверху будинку.
Причина пожежі - коротке замикання.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
О 08:57 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в двохповерховому житловому будинку, в якому знаходилися люди.
Випадок трапився у місті Ковелі по вулиці Польова. За 4 хвилини на місце події прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ міста Ковель. О 9:26 загоряння ліквідували.
На місці пожежі рятувальники врятували чоловіка 1983 р., що отримав термічні опіки обличчя, рук і верхніх дихальних шляхів. Чоловіка передали медикам, які госпіталізували його до медичного закладу.
По висувній драбині рятувальники провели евакуацію трьох мешканців з другого поверху будинку.
Причина пожежі - коротке замикання.
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