На Волині горів будинок: врятували 4 людей. ФОТО

3 лютого у Ковелі з пожежі вогнеборці нврятували чотирьох людей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.О 08:57 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в двохповерховому житловому будинку, в якому знаходилися люди.Випадок трапився у місті Ковелі по вулиці Польова. За 4 хвилини на місце події прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ міста Ковель. О 9:26 загоряння ліквідували.На місці пожежі рятувальники врятували чоловіка 1983 р., що отримав термічні опіки обличчя, рук і верхніх дихальних шляхів. Чоловіка передали медикам, які госпіталізували його до медичного закладу.По висувній драбині рятувальники провели евакуацію трьох мешканців з другого поверху будинку.Причина пожежі - коротке замикання.