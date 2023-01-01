Росіяни активізувалися: в ОК «Південь» повідомили про підготовку ворога до ракетних атак





Про це пишеНаталію Гуменюк.



За її словами, росіяни зазвичай бурхливо реагують на подібні заходи та на реакцію світової спільноти. Вона зазначила, що чекали від окупантів, що вони можуть якимось чином "позначити" для себе 80-річчя Сталінградської битви.



"Але вочевидь у них залишилось не так багато "піротехніки", якою вони люблять відсвятковувати такі події", - зауважила вона.



Речниця ОК "Південь" повідомила, якщо вчора в російському корабельному угрупуванні в Чорному морі залишився лише один ракетоносій, решта були заведені в пункти базування, то сьогодні ворог активізувався.



"Сьогодні зранку вже в морі 2 надводних ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр", які готові до використання. Крім того, самі маневри корабельного угрупування говорять про підготовку до виходу на бойовий курс", - пояснила Гуменюк.



Вона відзначила, що також спостерігалась напередодні активність російської безпілотної розвідки - вздовж лінії Південного фронту, зокрема, на Херсонщині. Вчора було збито один з дронів, який ворог запускав з моря над Миколаївщиною.



"Всі ці ознаки говорять про те, що цілком ймовірна і активність авіації, в купі з якою зазвичай відбуваються масовані ракетні атаки. Хоча у росіян, дійсно, не такий багатий запас ракет і вони можуть застосувати - як зміну тактики - точкові ракетні удари", - наголосила Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В акваторії Чорного моря - у російському Чорноморському флоті відбувається певний рух. Це може бути пов’язано з самітом Україна – ЄС, який відбудеться в Києві сьогодні, 3 лютого. Адже росіяни можуть спробувати зірвати зустрічі з міжнародними партнерами.Про це пише 24 канал з посиланням на речницю оперативного командування "Південь"За її словами, росіяни зазвичай бурхливо реагують на подібні заходи та на реакцію світової спільноти. Вона зазначила, що чекали від окупантів, що вони можуть якимось чином "позначити" для себе 80-річчя Сталінградської битви."Але вочевидь у них залишилось не так багато "піротехніки", якою вони люблять відсвятковувати такі події", - зауважила вона.Речниця ОК "Південь" повідомила, якщо вчора в російському корабельному угрупуванні в Чорному морі залишився лише один ракетоносій, решта були заведені в пункти базування, то сьогодні ворог активізувався."Сьогодні зранку вже в морі 2 надводних ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр", які готові до використання. Крім того, самі маневри корабельного угрупування говорять про підготовку до виходу на бойовий курс", - пояснила Гуменюк.Вона відзначила, що також спостерігалась напередодні активність російської безпілотної розвідки - вздовж лінії Південного фронту, зокрема, на Херсонщині. Вчора було збито один з дронів, який ворог запускав з моря над Миколаївщиною."Всі ці ознаки говорять про те, що цілком ймовірна і активність авіації, в купі з якою зазвичай відбуваються масовані ракетні атаки. Хоча у росіян, дійсно, не такий багатий запас ракет і вони можуть застосувати - як зміну тактики - точкові ракетні удари", - наголосила Гуменюк.

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