Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО

Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО
Служба безпеки спільно з ДБР викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України. Посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призивного віку.

Про це повідомили в СБУ.

За різні суми хабарів він «пропонував» чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 тисяч доларів з призовника.

За цю суму службовець обіцяв сприяння у видачі чоловіку висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. дол.

Співробітники Служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря.
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО

Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 мільйонів гривень.
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігуранту повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО


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Теги: ЦЛК, комісія, ухилянти, Київ, СБУ, хабар, корупція
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