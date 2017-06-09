Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО





Про це



За різні суми хабарів він «пропонував» чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 тисяч доларів з призовника.



За цю суму службовець обіцяв сприяння у видачі чоловіку висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.



Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. дол.



Співробітники Служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря.



Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 мільйонів гривень.



У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігуранту повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки спільно з ДБР викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України. Посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призивного віку.Про це повідомили в СБУ.За різні суми хабарів він «пропонував» чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 тисяч доларів з призовника.За цю суму службовець обіцяв сприяння у видачі чоловіку висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. дол.Співробітники Служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря.Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 мільйонів гривень.У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігуранту повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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