На Волині провели навчання з оборони краю. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.



Герой України, бригадний генерал Збройних Сил України Василь Зубанич на прикладі одного із міст області показав керівникам територіальних громад як правильно організувати та проводити роботу з підготовки населених пунктів до ймовірних сценаріїв сьогодення.



"Налагоджена тісна співпраця цивільних адміністрацій, територіальних громад та усіх сил оборони дає можливість ефективно підготувати терени нашого краю до глибокої оборони.



Сьогодні ми маємо бути готовими дати жорстку відсіч агресору у разі необхідності. Робота по укріпленню оборони Волинського краю триває", - сказав Погуляйко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі провели інструкторсько-методичні заняття із залученням голів територіальних громад щодо організації оборони краю.Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.Герой України, бригадний генерал Збройних Сил Українина прикладі одного із міст області показав керівникам територіальних громад як правильно організувати та проводити роботу з підготовки населених пунктів до ймовірних сценаріїв сьогодення."Налагоджена тісна співпраця цивільних адміністрацій, територіальних громад та усіх сил оборони дає можливість ефективно підготувати терени нашого краю до глибокої оборони.Сьогодні ми маємо бути готовими дати жорстку відсіч агресору у разі необхідності. Робота по укріпленню оборони Волинського краю триває", - сказав Погуляйко.

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