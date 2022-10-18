Через протести у Польщі на «Ягодині» – черга з вантажівок

Експериментальна електронна черга для виїзду українського експорту через "Ягодин-Дорогуськ" завмерла, а перед пунктом пропуску накопичується жива черга із зареєстрованих у ній вантажівок.Про це розповіли у пресслужбі Волинської митниці.Усе - через акцію протесту, яку 2 лютого розпочали польські агропідприємства. Як наслідок, пропускна спроможність пункту пропуску у нічну зміну з 2 на 3 лютого на виїзд з України була задіяна лише на 10 відсотків, на в'їзд в Україну - на третину.Проїзд вантажів польськими автомагістралями штучно блокується протестувальниками. Тому зони митного контролю як "Ягодина", так і "Дорогуська" вщент заповнені фурами, що стоять без руху."Просимо міжнародних перевізників врахувати цю інформацію та з розумінням поставитись до затримок у проходженні кордону. Відповідно до інформації, оперативно отриманої від митних органів Республіки Польща, погоджена правоохоронцями акція протесту польських аграріїв триватиме до 24:00 3 лютого 2023 року", - повідомили у митниці.