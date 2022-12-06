У Луцьку з честю провели в останню дорогу двох військових. ФОТО

Руслана Тіщенка та Олександра Дорошенка.



Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.



Руслан Тіщенко був призваний на військову службу 21.11.2022 року до складу військової частини на посаду головного сержанта 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону.



Олександр Дорошенко (16.12.1966 року народження) помер 1.02.2023 року внаслідок тривалої хвороби.



“Не стало б уже України, не було б уже нашого народу, якби не ті десятки, сотні тисяч мужніх воїнів, які, усвідомлюючи ризик, все одно щодня сміливо захищають Україну. Не хочеться їм гинути, але вони готові покласти за неї свою душу і тіло. Ми дякуємо всім героям, але сьогодні наша особлива вдячність оцим померлим воїнам, земне життя яких завершилося. Дякуємо їхнім батькам, за те що вони їх так виховали. Бо якщо сини – герої, захисники, то це тільки тому, що їхні батьки такі ж герої”, – сказав у скорботній промові протоієрей Віталій Собко.



До спільної молитви за упокій душ спочилих військовослужбовців разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Після завершення панахиди домовини з тілами військових прощальною ходою понесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи, останню шану померлим, утворили живий коридор і прихилили свої коліна. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана військовим!













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Луцької громади попрощалися з двома військовими. У кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні, 3 лютого, відспівалитаПро це повідомили у пресслужбі Луцькради.Руслан Тіщенко був призваний на військову службу 21.11.2022 року до складу військової частини на посаду головного сержанта 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону. Загинув 22 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Василівка Донецької області.Олександр Дорошенко (16.12.1966 року народження) помер 1.02.2023 року внаслідок тривалої хвороби.“Не стало б уже України, не було б уже нашого народу, якби не ті десятки, сотні тисяч мужніх воїнів, які, усвідомлюючи ризик, все одно щодня сміливо захищають Україну. Не хочеться їм гинути, але вони готові покласти за неї свою душу і тіло. Ми дякуємо всім героям, але сьогодні наша особлива вдячність оцим померлим воїнам, земне життя яких завершилося. Дякуємо їхнім батькам, за те що вони їх так виховали. Бо якщо сини – герої, захисники, то це тільки тому, що їхні батьки такі ж герої”, – сказав у скорботній промові протоієрейДо спільної молитви за упокій душ спочилих військовослужбовців разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський головаПісля завершення панахиди домовини з тілами військових прощальною ходою понесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи, останню шану померлим, утворили живий коридор і прихилили свої коліна. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

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