Німеччина схвалила передачу Україні танків Leopard 1
Сьогодні, 14:10
Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також буде поставлено Україні.
Про це інформує Spiegel із посиланням на слова офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебешрайта, пише Слово і Діло.
«Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 . Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю в Берліні, не повідомивши жодних подробиць», – йдеться у повідомленні.
За інформацією Spiegel, 29 моделей Leopard 1 вже готові до використання та передачі.
Нагадаємо, Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2.
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Про це інформує Spiegel із посиланням на слова офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебешрайта, пише Слово і Діло.
«Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 . Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю в Берліні, не повідомивши жодних подробиць», – йдеться у повідомленні.
За інформацією Spiegel, 29 моделей Leopard 1 вже готові до використання та передачі.
Нагадаємо, Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2.
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