Німеччина схвалила передачу Україні танків Leopard 1





Про це інформує Spiegel із посиланням на слова офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебешрайта, пише



«Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 . Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю в Берліні, не повідомивши жодних подробиць», – йдеться у повідомленні.



За інформацією Spiegel, 29 моделей Leopard 1 вже готові до використання та передачі.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також буде поставлено Україні.Про це інформує Spiegel із посиланням на слова офіційного представника уряду ФРН, пише Слово і Діло. «Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 . Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю в Берліні, не повідомивши жодних подробиць», – йдеться у повідомленні.За інформацією Spiegel, 29 моделей Leopard 1 вже готові до використання та передачі.Нагадаємо, Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2.

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