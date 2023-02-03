Німеччина схвалила передачу Україні танків Leopard 1

Німеччина схвалила передачу Україні танків Leopard 1
Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також буде поставлено Україні.

Про це інформує Spiegel із посиланням на слова офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебешрайта, пише Слово і Діло.

«Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 . Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю в Берліні, не повідомивши жодних подробиць», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Spiegel, 29 моделей Leopard 1 вже готові до використання та передачі.

Нагадаємо, Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2.

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Теги: Leopard, Німеччина
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