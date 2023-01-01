Волинян кличуть до «Гвардії наступу»: оприлюднили адреси рекрутингових центрів

Волинян кличуть до «Гвардії наступу»: оприлюднили адреси рекрутингових центрів
Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади «Гвардія наступу», до яких уже можуть вступати добровольці для зміцнення Сил оборони та звільнення тимчасово окупованих територій. На Волині оприлюднили адреси, куди можна звернутися, аби приєднатися до «Гвардії наступу».

Про це на своїй сторінці повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Країні не потрібна примусова мобілізація. Для перемоги потрібні свідомі, вмотивовані люди, які знають для чого і за що вони вступають у лави захисників", - йдеться в повідомленні.

Обрати свою серед восьми запропонованих бригад, можна тут:

Департамент «ЦНАП у місті Луцьку» Луцької міської ради (м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35);

Філія № 2 Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради (м. Луцьк, вул. Ковельська, 53);

Управління «ЦНАП» виконавчого комітету Ковельської міської ради (м. Ковель, вул. Незалежності, 73);

Управління «ЦНАП» виконавчого комітету Володимирської міської ради (м. Володимир, вул. Устилузька, 17);

ЦНАП Камінь-Каширської міської ради (м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 16);

Відділ «ЦНАП» виконавчого комітету Маневицької селищної ради (смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 34 А).

Також, щоб приєднатися до «Гвардії наступу», можна подати анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, що комплектуються. Або інший варіант – зателефонувати на гарячу лінію (080 010 00 20), де можна проконсультуватися та дізнатися, куди прийти.

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Теги: Гвардія наступу, Волинь
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