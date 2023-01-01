МВС сторює 8 нових штурмових бригад: запрошують добровольців





Про це



«Гвардія наступу» - це професійні штурмові бригади МВС, команди бійців-патріотів, які прагнуть винищити ворога та звільнити окуповані землі України.



Національна гвардія України запрошує у «Буревій», «Червону калину», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та легендарний «Азов».



У Державній прикордонній службі України чекають у бригаді «Сталевий кордон». А в Національній поліціії України — у штурмовій бригаді «Лють».



Аби вступити до однієї з цих бригад, необхідно прийти у ЦНАП вашого міста і вибрати одну із 8 бригад.



Можна долучитися онлайн на



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