Волинські військові отримали комплекси «Starlink»

Волинські військові отримали комплекси «Starlink»
Волинським військовим передали комплекси «Starlink».

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Сьогодні передали системи супутникового зв’язку прикордонникам, нацгвардійцям та тероборонівцям Волині. Адже резервний та надійний зв’язок в умовах воєнного стану є надзвичайно необхідним для військових", - йдеться в повідомленні.

Також голова Волинської ОВА подякував за термінали «Starlink» керівнику ІТ-компанії «Ідейл» Вадиму Махомеду та представнику «Гурт Редизайн» Ярославу Євчуку.
Волинські військові отримали комплекси «Starlink»
Волинські військові отримали комплекси «Starlink»
Волинські військові отримали комплекси «Starlink»

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Теги: Волинь, військові, Starlink
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