Волинські військові отримали комплекси «Starlink»





Про це Юрій Погуляйко.



"Сьогодні передали системи супутникового зв’язку прикордонникам, нацгвардійцям та тероборонівцям Волині. Адже резервний та надійний зв’язок в умовах воєнного стану є надзвичайно необхідним для військових", - йдеться в повідомленні.



Також голова Волинської ОВА подякував за термінали «Starlink» керівнику ІТ-компанії «Ідейл» Вадиму Махомеду та представнику «Гурт Редизайн» Ярославу Євчуку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинським військовим передали комплекси «Starlink».Про це повідомив голова Волинської ОВА"Сьогодні передали системи супутникового зв’язку прикордонникам, нацгвардійцям та тероборонівцям Волині. Адже резервний та надійний зв’язок в умовах воєнного стану є надзвичайно необхідним для військових", - йдеться в повідомленні.Також голова Волинської ОВА подякував за термінали «Starlink» керівнику ІТ-компанії «Ідейл»та представнику «Гурт Редизайн»

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