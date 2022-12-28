Волинські військові отримали комплекси «Starlink»
Сьогодні, 13:14
Волинським військовим передали комплекси «Starlink».
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні передали системи супутникового зв’язку прикордонникам, нацгвардійцям та тероборонівцям Волині. Адже резервний та надійний зв’язок в умовах воєнного стану є надзвичайно необхідним для військових", - йдеться в повідомленні.
Також голова Волинської ОВА подякував за термінали «Starlink» керівнику ІТ-компанії «Ідейл» Вадиму Махомеду та представнику «Гурт Редизайн» Ярославу Євчуку.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні передали системи супутникового зв’язку прикордонникам, нацгвардійцям та тероборонівцям Волині. Адже резервний та надійний зв’язок в умовах воєнного стану є надзвичайно необхідним для військових", - йдеться в повідомленні.
Також голова Волинської ОВА подякував за термінали «Starlink» керівнику ІТ-компанії «Ідейл» Вадиму Махомеду та представнику «Гурт Редизайн» Ярославу Євчуку.
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