У двох волинських суддів-хабарників забрали стотисячні пенсії

Івана Підгорного та Олега Василюка. Завдяки цьому рішенню вони не отримуватимуть пожиттєве утримання, що орієнтовно становить 100 тисяч гривень щомісяця і далі житимуть на звичайну українську пенсію.



Відповідне рішення ВРП прийняла 2-го лютого, пише



Статтею 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що однією з підстав для припинення відставки судді є набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину. Нещодавно набрали законної сили вироки стосовно двох суддів з Волині: колишнього судді Ківерцівського районного суду Івана Підгорного та Ковельського міськрайонного суду Олега Василюка.



Івана Підгорного засудив Млинівський районний суд за вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 368 Кримінального кодексу України, а Олега Василюка – Вищий антикорупційний суд за вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 3692 Кримінального кодексу України.



Тож, відповідно до закону Вища рада правосуддя вирішила припинити відставку суддів Івана Підгорного та Олега Василюка.



«Нарешті після перезавантаження Вищої ради правосуддя, після того як вони вже мають повноважний склад, розглянули питання про зупинення відставки. І відізвала відставку. І, відповідно тепер вони отримуватимуть звичайну пенсію, яку отримують звичайні пенсіонери», – розповіла представниця проекту «ProSud» Катерина Бутко.



Іван Підгорний працював суддею Ківерцівського районного суду з 1984 року. З 1997 понад десять років був його головою. Він не цурався брати хабарі сіном, полуницею, побутовою технікою.



Вперше суддю засудили умовно у 2012-му році, вдруге – до реального з конфіскацією частини майна у 2017-му. Однак, вирок так і не виконали.



«Справи щодо нього розслідувалася більше десяти років. І вони були різними, враховуючи те, наскільки він масово брав хабарі», – додає Катерина Бутко.



У жовтні 2019 року Іван Підгорний поновився на посаді. Волиняни влаштували протест під Ківерцівським районним судом. Тоді вони завадили судді-хабарнику потрапити на робоче місце.



Загалом Іван Підгорний пройшов чотири кола судів. Щоправда не провів ні дня в закладах позбавлення волі через нібито важкі недуги.



Ковельський суддя Олег Василюк немає такий яскравий хабарний список. Його упіймали на отриманні хабара у 3800 гривень ще в 2017 році. Остаточно посадили на два роки лише торік у липні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вища рада правосуддя припинила почесну відставку двох волинських суддів:та. Завдяки цьому рішенню вони не отримуватимуть пожиттєве утримання, що орієнтовно становить 100 тисяч гривень щомісяця і далі житимуть на звичайну українську пенсію.Відповідне рішення ВРП прийняла 2-го лютого, пише "Сила правди" Статтею 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що однією з підстав для припинення відставки судді є набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину. Нещодавно набрали законної сили вироки стосовно двох суддів з Волині: колишнього судді Ківерцівського районного суду Івана Підгорного та Ковельського міськрайонного суду Олега Василюка.Івана Підгорного засудив Млинівський районний суд за вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 368 Кримінального кодексу України, а Олега Василюка – Вищий антикорупційний суд за вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 3692 Кримінального кодексу України.Тож, відповідно до закону Вища рада правосуддя вирішила припинити відставку суддів Івана Підгорного та Олега Василюка.«Нарешті після перезавантаження Вищої ради правосуддя, після того як вони вже мають повноважний склад, розглянули питання про зупинення відставки. І відізвала відставку. І, відповідно тепер вони отримуватимуть звичайну пенсію, яку отримують звичайні пенсіонери», – розповіла представниця проекту «ProSud» Катерина Бутко.Іван Підгорний працював суддею Ківерцівського районного суду з 1984 року. З 1997 понад десять років був його головою. Він не цурався брати хабарі сіном, полуницею, побутовою технікою.Вперше суддю засудили умовно у 2012-му році, вдруге – до реального з конфіскацією частини майна у 2017-му. Однак, вирок так і не виконали.«Справи щодо нього розслідувалася більше десяти років. І вони були різними, враховуючи те, наскільки він масово брав хабарі», – додаєУ жовтні 2019 року Іван Підгорний поновився на посаді. Волиняни влаштували протест під Ківерцівським районним судом. Тоді вони завадили судді-хабарнику потрапити на робоче місце.Загалом Іван Підгорний пройшов чотири кола судів. Щоправда не провів ні дня в закладах позбавлення волі через нібито важкі недуги.Ковельський суддя Олег Василюк немає такий яскравий хабарний список. Його упіймали на отриманні хабара у 3800 гривень ще в 2017 році. Остаточно посадили на два роки лише торік у липні.

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