На Волині розшукали матір з трирічною дитиною, які зникли два дні тому

На Волині розшукали матір з трирічною дитиною, які зникли два дні тому
Волинські оперативники розшукали мешканку села Звози Луцького району Прилепу Світлану Юріївну та її трирічну доньку Прилепу Марію Анатолівну, які зникли два дні тому.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У поліції зазначили, що життю та здоров'ю матері і дитини нічого не загрожує. Жодних протиправних дій щодо них не скоєно.

Нагадаємо, що 1 лютого, близько 12 години, жінка разом із дитиною пішли до волонтерського центру «Станція добра», що у Ківерцях, однак у центрі вони не з’явилися та додому не повернулися. Мобільний телефон у жінки був вимкнений.
На Волині розшукали матір з трирічною дитиною, які зникли два дні тому

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Теги: Волинь, розшук, поліція, матір, дитина
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