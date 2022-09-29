На Волині розшукали матір з трирічною дитиною, які зникли два дні тому
Сьогодні, 15:51
Волинські оперативники розшукали мешканку села Звози Луцького району Прилепу Світлану Юріївну та її трирічну доньку Прилепу Марію Анатолівну, які зникли два дні тому.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У поліції зазначили, що життю та здоров'ю матері і дитини нічого не загрожує. Жодних протиправних дій щодо них не скоєно.
Нагадаємо, що 1 лютого, близько 12 години, жінка разом із дитиною пішли до волонтерського центру «Станція добра», що у Ківерцях, однак у центрі вони не з’явилися та додому не повернулися. Мобільний телефон у жінки був вимкнений.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У поліції зазначили, що життю та здоров'ю матері і дитини нічого не загрожує. Жодних протиправних дій щодо них не скоєно.
Нагадаємо, що 1 лютого, близько 12 години, жінка разом із дитиною пішли до волонтерського центру «Станція добра», що у Ківерцях, однак у центрі вони не з’явилися та додому не повернулися. Мобільний телефон у жінки був вимкнений.
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