Двоє волинян у гаражі влаштували «наркопритон»: їх судитимуть

Двоє волинян у гаражі влаштували «наркопритон»: їх судитимуть
Двох жителів Рожища судитимуть за наркозлочини. Вони за попередньою змовою групою осіб неодноразово незаконно купували, зберігали й збували наркотичні засоби і психотропні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Упродовж грудня 2021 – листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту 32-річним та 25-річним волинянами амфетаміну та канабісу.

Окрім того, молодики організували у гаражі у Рожищі місце для незаконного вживання наркотиків, встановили там саморобний пристрій для куріння, яким користувалися самі та дозволяли користуватися охочим.

Психотропи та наркотичний засіб, розфасовані у пакетики задля збуту, вилучили у них правоохоронці під час санкціонованих судом обшуків.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями міста Рожище за попередньою змовою групою осіб неодноразового незаконного придбання, зберігання й збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, а також про організацію та утримання ними місця для незаконного їх вживання (ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 317 КК України).

Обидва обвинувачених перебувають під вартою і невдовзі постануть перед судом.

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів і психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркопритон, Рожище, наркотики, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Здавати Бахмут ніхто не буде», – Зеленський
Сьогодні, 16:47
Затримали митників у 2 областях, які не пропускали гумдопомогу для ЗСУ без «відкатів». ВІДЕО
Сьогодні, 16:41
Двоє волинян у гаражі влаштували «наркопритон»: їх судитимуть
Сьогодні, 16:03
На Волині розшукали матір з трирічною дитиною, які зникли два дні тому
Сьогодні, 15:51
Російський фейк про поранених у «госпіталі Бурленка» дістався до Волині: припиніть це поширювати
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
У Рожищі затримали двох наркоторговців. ФОТО У Рожищі затримали двох наркоторговців. ФОТО
11 листопад, 2022, 14:58
Суд призначив 17 тисяч штрафу водієві, який під наркотиками в'їхав у луцький парк Суд призначив 17 тисяч штрафу водієві, який під наркотиками в'їхав у луцький парк
11 листопад, 2022, 11:50
Понад 110 пакетиків для «закладки» за раз: волинянина судитимуть за наркозлочини Понад 110 пакетиків для «закладки» за раз: волинянина судитимуть за наркозлочини
15 вересень, 2022, 13:47
На Волині двоє «закладчиків» відсидять у в'язниці по 6 років На Волині двоє «закладчиків» відсидять у в'язниці по 6 років
25 серпень, 2022, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що чекає чоловіків призовного віку, які не повернулися з-за кордону
Сьогодні, 17:13
 0
Посадовці Міноборони розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
«Здавати Бахмут ніхто не буде», – Зеленський
Сьогодні, 16:47
 0
Затримали митників у 2 областях, які не пропускали гумдопомогу для ЗСУ без «відкатів». ВІДЕО
Сьогодні, 16:41
 0
Двоє волинян у гаражі влаштували «наркопритон»: їх судитимуть
Сьогодні, 16:03
 0
Медіа
відео
1/8