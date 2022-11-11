Двоє волинян у гаражі влаштували «наркопритон»: їх судитимуть
Сьогодні, 16:03
Двох жителів Рожища судитимуть за наркозлочини. Вони за попередньою змовою групою осіб неодноразово незаконно купували, зберігали й збували наркотичні засоби і психотропні речовини.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Упродовж грудня 2021 – листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту 32-річним та 25-річним волинянами амфетаміну та канабісу.
Окрім того, молодики організували у гаражі у Рожищі місце для незаконного вживання наркотиків, встановили там саморобний пристрій для куріння, яким користувалися самі та дозволяли користуватися охочим.
Психотропи та наркотичний засіб, розфасовані у пакетики задля збуту, вилучили у них правоохоронці під час санкціонованих судом обшуків.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями міста Рожище за попередньою змовою групою осіб неодноразового незаконного придбання, зберігання й збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, а також про організацію та утримання ними місця для незаконного їх вживання (ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 317 КК України).
Обидва обвинувачених перебувають під вартою і невдовзі постануть перед судом.
Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів і психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Упродовж грудня 2021 – листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту 32-річним та 25-річним волинянами амфетаміну та канабісу.
Окрім того, молодики організували у гаражі у Рожищі місце для незаконного вживання наркотиків, встановили там саморобний пристрій для куріння, яким користувалися самі та дозволяли користуватися охочим.
Психотропи та наркотичний засіб, розфасовані у пакетики задля збуту, вилучили у них правоохоронці під час санкціонованих судом обшуків.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями міста Рожище за попередньою змовою групою осіб неодноразового незаконного придбання, зберігання й збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, а також про організацію та утримання ними місця для незаконного їх вживання (ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 317 КК України).
Обидва обвинувачених перебувають під вартою і невдовзі постануть перед судом.
Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів і психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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