«Здавати Бахмут ніхто не буде», – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.



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"Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо", - йдеться в повідомленні.



Командувач Розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, найімовірніше, підуть із міста.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.Про це пише Українська правда з посиланням на слова Зеленського з пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС."Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо", - йдеться в повідомленні.Командувач Розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковникзаявив, що утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, найімовірніше, підуть із міста.Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 840 російських військовослужбовців, 1 літак та 4 танки

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