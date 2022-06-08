Що чекає чоловіків призовного віку, які не повернулися з-за кордону





Про це виданню Вікторія Тютюнникова.



За її словами, після повернення додому чоловіків призовного віку, які перебували за кордоном, можуть притягнути до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу від 3400 до 5100 гривень. Якщо з’ясується, що вони нелегально перетинали кордон, то доведеться додатково сплатити від 3400 до 8500 гривень.



У перші місяці повномасштабної війни на розгляді парламенту перебував законопроект №7265, яким, зокрема, пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс новою статтею, що встановлює відповідальність за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну без поважних причин після введення воєнного стану. Він передбачав, що особи, які підлягають мобілізації, зобов’язані повернутись з-за кордону в 15-денний термін. За невиконання цієї вимоги передбачалося позбавлення волі від п’яти до десяти років. Проте на початку квітня законопроект було знято з розгляду Верховною Радою. Зрештою, закон не має зворотної дії у часі.



Отже до кримінальної відповідальності можуть притягнути лише тих чоловіків, котрі отримали повістку і втекли за кордон. Їм загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни чимало чоловіків призовного віку (18–60 років) виїхали за кордон, але не повернулися на територію України. На них вдома чекає відповідальність за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.Про це виданню «Експрес» розповіла юристкаЗа її словами, після повернення додому чоловіків призовного віку, які перебували за кордоном, можуть притягнути до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу від 3400 до 5100 гривень. Якщо з’ясується, що вони нелегально перетинали кордон, то доведеться додатково сплатити від 3400 до 8500 гривень.У перші місяці повномасштабної війни на розгляді парламенту перебував законопроект №7265, яким, зокрема, пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс новою статтею, що встановлює відповідальність за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну без поважних причин після введення воєнного стану. Він передбачав, що особи, які підлягають мобілізації, зобов’язані повернутись з-за кордону в 15-денний термін. За невиконання цієї вимоги передбачалося позбавлення волі від п’яти до десяти років. Проте на початку квітня законопроект було знято з розгляду Верховною Радою. Зрештою, закон не має зворотної дії у часі.Отже до кримінальної відповідальності можуть притягнути лише тих чоловіків, котрі отримали повістку і втекли за кордон. Їм загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення.

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