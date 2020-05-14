Волинянин за кордоном купував наркотики і продавав їх в Україні. ФОТО

33-річний мешканець Волинської області організував наркобізнес. Чоловік купував лікарський засіб «Субутекс», обіг якого обмежено в Україні, у країнах Європи. Далі - залучаючи сторонніх осіб, переміщував його через кордон до України, де і збував.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.До такої протиправної діяльності він долучив трьох осіб, які займалися реалізацією товару на території Волині та інших регіонів.Учора, 2 лютого, за місцями проживання та перебування фігурантів проведено санкціоновані обшуки.Вилучили значну кількість заборонених речовин, гроші, чорнові записи, що свідчать про торгівлю забороненими речовинами, мобільні телефони та банківські карти.Усе це направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Також поліцейські з‘ясували, що щомісячно наркозловмисники збували близько 400 доз препарату на суму понад пів мільйона гривень.Наразі двох фігурантів затримано в порядку статті 208 КПК України, їм вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. Триває розслідування.