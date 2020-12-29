Як поводить себе у колонії на Рівненщині «луцький терорист» Кривош
Сьогодні, 18:23
«Луцький терорист» Максим Кривош, який влітку 2020 року захопив автобус із 13 пасажирами, відбуває покарання у виправній колонії на Рівненщині. Там, кажуть, засуджений порушував режим утримування, але конфліктних ситуацій за час перебування не мав.
Про це у відповідь на запит виданню ВСН повідомив начальник Городищенської виправної колонії №96 Юрій Ткачук.
До виправного закладу із СІЗО засудженого на 13 років за захоплення заручників і тероризм у Луцьку Максима Кривоша етапували 23 листопада.
«Засуджений під час відбування покарання в установі допускав порушення встановленого порядку, конфліктних ситуацій в колонії зареєстровано не було», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Кривош підтримує соціальні зв'язки шляхом листування, проте побачень у виправній колонії у нього не було. Також він не залучається і до праці, оскільки бажання такого не виявляє.
Нагадаємо, 21 липня 2020 року на центральній площі Луцька Максим Кривош захопив 13 заручників у рейсовому автобусі, яких тримав цілий день. За два дні, 23 липня суд обрав міру запобіжного заходу - 60 діб тримання під вартою без права застави. Згодом термін тримання продовжували, а Кривош оголошував голодування.
У листопаді 2020 «луцького терориста» перевели з Луцького СІЗО у спецвідділення психлікарні у Львові. Тоді лікарі визнали його осудним.
За два роки, 26 вересня 2022 року розгляд справи судом завершився - його засудили на 13 років.
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Про це у відповідь на запит виданню ВСН повідомив начальник Городищенської виправної колонії №96 Юрій Ткачук.
До виправного закладу із СІЗО засудженого на 13 років за захоплення заручників і тероризм у Луцьку Максима Кривоша етапували 23 листопада.
«Засуджений під час відбування покарання в установі допускав порушення встановленого порядку, конфліктних ситуацій в колонії зареєстровано не було», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Кривош підтримує соціальні зв'язки шляхом листування, проте побачень у виправній колонії у нього не було. Також він не залучається і до праці, оскільки бажання такого не виявляє.
Нагадаємо, 21 липня 2020 року на центральній площі Луцька Максим Кривош захопив 13 заручників у рейсовому автобусі, яких тримав цілий день. За два дні, 23 липня суд обрав міру запобіжного заходу - 60 діб тримання під вартою без права застави. Згодом термін тримання продовжували, а Кривош оголошував голодування.
У листопаді 2020 «луцького терориста» перевели з Луцького СІЗО у спецвідділення психлікарні у Львові. Тоді лікарі визнали його осудним.
За два роки, 26 вересня 2022 року розгляд справи судом завершився - його засудили на 13 років.
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