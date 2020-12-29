Як поводить себе у колонії на Рівненщині «луцький терорист» Кривош

Максим Кривош, який влітку 2020 року захопив автобус із 13 пасажирами,



Про це у відповідь на запит виданню Юрій Ткачук.



До виправного закладу із СІЗО засудженого на 13 років за захоплення заручників і тероризм у Луцьку Максима Кривоша етапували 23 листопада.



«Засуджений під час відбування покарання в установі допускав порушення встановленого порядку, конфліктних ситуацій в колонії зареєстровано не було», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Кривош підтримує соціальні зв'язки шляхом листування, проте побачень у виправній колонії у нього не було. Також він не залучається і до праці, оскільки бажання такого не виявляє.



Нагадаємо, 21 липня 2020 року на центральній площі Луцька



У листопаді 2020 «луцького терориста» перевели з Луцького СІЗО у спецвідділення психлікарні у Львові. Тоді лікарі визнали його осудним.



За два роки, 26 вересня 2022 року розгляд справи судом завершився -

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Луцький терорист»який влітку 2020 року захопив автобус із 13 пасажирами, відбуває покарання у виправній колонії на Рівненщині . Там, кажуть, засуджений порушував режим утримування, але конфліктних ситуацій за час перебування не мав.Про це у відповідь на запит виданню ВСН повідомив начальник Городищенської виправної колонії №96До виправного закладу із СІЗО засудженого на 13 років за захоплення заручників і тероризм у Луцьку Максима Кривоша етапували 23 листопада.«Засуджений під час відбування покарання в установі допускав порушення встановленого порядку, конфліктних ситуацій в колонії зареєстровано не було», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що Кривош підтримує соціальні зв'язки шляхом листування, проте побачень у виправній колонії у нього не було. Також він не залучається і до праці, оскільки бажання такого не виявляє.Нагадаємо, 21 липня 2020 року на центральній площі Луцька Максим Кривош захопив 13 заручників у рейсовому автобусі , яких тримав цілий день. За два дні, 23 липня суд обрав міру запобіжного заходу - 60 діб тримання під вартою без права застави. Згодом термін тримання продовжували, а Кривош оголошував голодування.У листопаді 2020 «луцького терориста» перевели з Луцького СІЗО у спецвідділення психлікарні у Львові. Тоді лікарі визнали його осудним.За два роки, 26 вересня 2022 року розгляд справи судом завершився - його засудили на 13 років.

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