У Луцьку легковик зіткнувся з тролейбусом: утворився затор

У Луцьку легковик зіткнувся з тролейбусом: утворився затор
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише ІА Волинські новини.

Близько 18 години 3 лютого тролейбус № 2 зіткнувся з легковиком Ford.

Зі слів очевидців, легковик не дотримався дистанції, намагаючись «проскочити» перед тролейбусом, і отримав удар у бік.

Транспортні засоби зазнали ушкоджень, на місці події працюють патрульні.

На Ковельській утворився значний затор.

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Теги: Луцьк, ДТП
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