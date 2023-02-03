У Луцьку легковик зіткнувся з тролейбусом: утворився затор
Сьогодні, 19:20
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише ІА Волинські новини.
Близько 18 години 3 лютого тролейбус № 2 зіткнувся з легковиком Ford.
Зі слів очевидців, легковик не дотримався дистанції, намагаючись «проскочити» перед тролейбусом, і отримав удар у бік.
Транспортні засоби зазнали ушкоджень, на місці події працюють патрульні.
На Ковельській утворився значний затор.
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Про це пише ІА Волинські новини.
Близько 18 години 3 лютого тролейбус № 2 зіткнувся з легковиком Ford.
Зі слів очевидців, легковик не дотримався дистанції, намагаючись «проскочити» перед тролейбусом, і отримав удар у бік.
Транспортні засоби зазнали ушкоджень, на місці події працюють патрульні.
На Ковельській утворився значний затор.
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