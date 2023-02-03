У Луцьку легковик зіткнувся з тролейбусом: утворився затор





Про це пише



Близько 18 години 3 лютого тролейбус № 2 зіткнувся з легковиком Ford.



Зі слів очевидців, легковик не дотримався дистанції, намагаючись «проскочити» перед тролейбусом, і отримав удар у бік.



Транспортні засоби зазнали ушкоджень, на місці події працюють патрульні.



На Ковельській утворився значний затор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це пише ІА Волинські новини. Близько 18 години 3 лютого тролейбус № 2 зіткнувся з легковиком Ford.Зі слів очевидців, легковик не дотримався дистанції, намагаючись «проскочити» перед тролейбусом, і отримав удар у бік.Транспортні засоби зазнали ушкоджень, на місці події працюють патрульні.На Ковельській утворився значний затор.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію