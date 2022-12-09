Колишньому голові Херсонської ОВА повідомили про підозру

Колишньому голові Херсонської ОВА повідомили про підозру
Служба безпеки повідомила про підозру у шахрайстві та підробці документів екс-главу Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагуту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Один із епізодів, який зараз розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній чиновник привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найспекотніший момент вторгнення окупантів, чиновник сам звернувся до місцевого підприємця з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування «для службових цілей». З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

Втім, у липні 2022 року чиновник скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.

Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, що уповноважила його розпоряджатися цим авто (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на власний розсуд).

Далі чиновник «продав» цей автомобіль своєму підлеглому - керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а наступного дня той «перепродав» його своєму керівнику назад. На цей час на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на «нотаріальній довіреності» поставлено фальшивий підпис підприємця.

Досудове розслідування продовжується.

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Теги: Херсонська ОВА, ексголова, підозра, СБУ
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