Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-7° морозу



За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сніг йтиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -2°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 4 лютого, на Волині очікується хмарна погода, помірний сніг, вночі місцями значний сніг, ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-7° морозуЗа даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сніг йтиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -2°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію