Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого
Сьогодні, 20:00
У суботу, 4 лютого, на Волині очікується хмарна погода, помірний сніг, вночі місцями значний сніг, ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-7° морозу
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сніг йтиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -2°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-7° морозу
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сніг йтиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -2°.
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