Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого
У суботу, 4 лютого, на Волині очікується хмарна погода, помірний сніг, вночі місцями значний сніг, ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-7° морозу

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сніг йтиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -2°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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