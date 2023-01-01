Посадовці Міноборони розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових. ФОТО

Посадовці Міноборони розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових. ФОТО
Служба безпеки ліквідувала масштабну схему привласнення державних грошей, виділених на розвиток військової інфраструктури Сил оборони. До оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 мільйонів гривень на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону.

За даними слідства, для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт.
Посадовці Міноборони розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових. ФОТО

Згідно з підписаними документами підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах.

Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь.

Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців.
Посадовці Міноборони розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових. ФОТО

Ініційована Службою безпеки будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

Під час обшуків у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.
Посадовці Міноборони розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових. ФОТО

Наразі працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників розкрадання грошей, виділених на оборону нашої держави.
Посадовці Міноборони розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових. ФОТО
Посадовці Міноборони розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових. ФОТО

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Теги: Міноборони, розкрадання коштів, казарми для військових
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Коментарі 1
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