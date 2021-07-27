Пішов до знайомого у сусіднє село і не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина

Пішов до знайомого у сусіднє село і не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина
До поліції звернулася жителька Торчина і повідомила про те, що у суботу, 28 січня, її 56-річний син Семенчук Анатолій Володимирович пішов з дому та не повернувся.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Поліцейські зібрали усю інформацію про зниклого та негайно розпочали його пошуки. Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (з приміткою безвісти зникла особа) Кримінального кодексу України.

Поліцейські з’ясували, що чоловік пішов до знайомого у сусіднє село Сарнівка і звідти мав намір повертатися у Торчин навпростець через поле. Телефона при собі не мав. Правоохоронці та громадськість протягом декількох днів відпрацьовують територію, де може бути зниклий, оглядають місцевість.
Пішов до знайомого у сусіднє село і не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина

На пошуки чоловіка задіяні працівники поліції: оперативники, курсанти, поліцейські офіцери громади, жителі Торчина та представники територіальної оборони. Також до пошуків неодноразово залучалися спеціалісти із квадракоптерами. Нині пошуки чоловіка тривають.
Пішов до знайомого у сусіднє село і не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина

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Теги: Волинь, розшук, поліція, чоловік
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