Росія заблокувала інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ, – ISW





Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає



Єдиний постачальник послуг мобільного зв’язку на окупованій Луганщині 2 лютого повідомив, що з 11 лютого призупиняє покриття мобільного інтернету за наказом міністерства цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Росії.



Центр «Український спротив» повідомляв, що російські чиновники вже відключили мобільний інтернет на окупованій Луганщині станом на 2 лютого.



Українці використовували мобільні телефони для збору інформації про російські війська на окупованій території та надсилали ці дані українським військовим.



«Можливо, російські війська вчаться на своїх попередніх невдачах в оперативній безпеці та адаптуються, щоб захистити концентрацію своїх сил у Луганській області напередодні великого наступу, про який все частіше попереджають українські офіційні особи», – повідомляє ISW.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія заблокувала мобільний інтернет в окупованій Луганській області, ймовірно, щоб спробувати посилити оперативну безпеку. Окупанти хочуть приховати нові дислокації своїх військ.Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає ТСН. Єдиний постачальник послуг мобільного зв’язку на окупованій Луганщині 2 лютого повідомив, що з 11 лютого призупиняє покриття мобільного інтернету за наказом міністерства цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Росії.Центр «Український спротив» повідомляв, що російські чиновники вже відключили мобільний інтернет на окупованій Луганщині станом на 2 лютого.Українці використовували мобільні телефони для збору інформації про російські війська на окупованій території та надсилали ці дані українським військовим.«Можливо, російські війська вчаться на своїх попередніх невдачах в оперативній безпеці та адаптуються, щоб захистити концентрацію своїх сил у Луганській області напередодні великого наступу, про який все частіше попереджають українські офіційні особи», – повідомляє ISW.

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