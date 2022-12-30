Росія заблокувала інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ, – ISW

Росія заблокувала інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ, – ISW
Росія заблокувала мобільний інтернет в окупованій Луганській області, ймовірно, щоб спробувати посилити оперативну безпеку. Окупанти хочуть приховати нові дислокації своїх військ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає ТСН.

Єдиний постачальник послуг мобільного зв’язку на окупованій Луганщині 2 лютого повідомив, що з 11 лютого призупиняє покриття мобільного інтернету за наказом міністерства цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Росії.

Центр «Український спротив» повідомляв, що російські чиновники вже відключили мобільний інтернет на окупованій Луганщині станом на 2 лютого.

Українці використовували мобільні телефони для збору інформації про російські війська на окупованій території та надсилали ці дані українським військовим.

«Можливо, російські війська вчаться на своїх попередніх невдачах в оперативній безпеці та адаптуються, щоб захистити концентрацію своїх сил у Луганській області напередодні великого наступу, про який все частіше попереджають українські офіційні особи», – повідомляє ISW.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: інтернет, Луганська область, Росія, відключили, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пішов до знайомого у сусіднє село і не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина
Сьогодні, 14:46
Волинян кличуть до «Гвардії наступу»: оприлюднили адреси рекрутингових центрів
Сьогодні, 14:40
Росія заблокувала інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ, – ISW
Сьогодні, 14:25
Німеччина схвалила передачу Україні танків Leopard 1
Сьогодні, 14:10
У Луцьку з честю провели в останню дорогу двох військових. ФОТО
Сьогодні, 14:03
Схожі новини
Окупанти хочуть захопити Донецьку область під Новий рік, – Зеленський Окупанти хочуть захопити Донецьку область під Новий рік, – Зеленський
30 грудень, 2022, 04:26
Росіяни обстріляли Херсон: є загиблий Росіяни обстріляли Херсон: є загиблий
06 грудень, 2022, 17:40
Масована атака Росії: ворожі ракети збили у багатьох областях України Масована атака Росії: ворожі ракети збили у багатьох областях України
05 грудень, 2022, 15:42
Росіяни влучили ракетою по Рівному Росіяни влучили ракетою по Рівному
15 листопад, 2022, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російський фейк про поранених у «госпіталі Бурленка» дістався до Волині: припиніть це поширювати
Сьогодні, 15:40
 0
У двох волинських суддів-хабарників забрали стотисячні пенсії
Сьогодні, 15:12
 0
Пішов до знайомого у сусіднє село і не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина
Сьогодні, 14:46
 0
Волинян кличуть до «Гвардії наступу»: оприлюднили адреси рекрутингових центрів
Сьогодні, 14:40
 0
Росія заблокувала інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ, – ISW
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8