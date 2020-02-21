Лучанин просить облаштувати місця для паркування вздовж проспекту Соборності

Вадим Слива скаржиться на дефіцит місць для паркування автомобілів, зокрема, вздовж проспекту Соборності і зареєстрував відповідну петицію.



Автор вважає, що через запровадження виділеної смуги руху для маршрутних транспортних засобів, зникла можливість зупинитися біля бордюру і на кілька хвилин забігти в крамницю або кавʼярню.



Однак, за його словами, саме на проспекті Соборності це питання можна досить легко вирішити, адже практично вздовж усього проспекту розташовано дуже ширку газонну смугу.



"Звісно, жертвувати газоном заради парковки не хотілося б, однак їх співіснування цілком можливе завдяки газонним решіткам. Таке рішення набуло широкого застосування в світі, та і у Луцьку щось схоже уже використано при благоустрої території поруч з приміщенням РАГСу", - написав автор петиції.



Газонні решітки бувають різної конфігурації та щільності, тож, як вважає Слива, можна підібрати якусь, яка б не псувала зовішній вигляд газонів, але разом з тим дозволила вирішити таке болюче для багатьох жителів міста питання.



Нагадаємо, аби петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати мінімум 300 людей.



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