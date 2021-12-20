На Волині бракує шкільних автобусів: як діти доїжджають до навчальних закладів





Про це розповіла Наталія Матвіюк.



Усього області не вистачає 72 шкільних автобуси, у тому числі два автобуси для підвезення дітей з особливими освітніми потребами.



Станом на лютий 2023 року до закладів освіти дітей довозять 245 шкільних автобусів. Решта школярів доїздять на муніципальному та найманому транспорті за укладеними угодами з перевізниками.



Зі слів Наталії Матвіюк, підвозити до школи на Волині щодня потрібно 13 665 учнів. Наразі забезпечено підвезенням 12 848, ще 817 потребують підвезення.



У Боратинському ліцеї 400 учнів доїжджають на навчання шкільним автобусом. Загалом в навчальному закладі здобувають освіту майже 600 школярів, – розповіла керівниця ліцею Світлана Торбик.



З її слів, одного шкільного автобуса не вистачає на усіх дітей, тому на безоплатній основі орендують ще один автобус в комунального підприємства "Боратин". Шкільний транспорт здійснює сім рейсів, проїжджаючи чотири села: Боратин, Новостав, Голишів і Вербаїв.



У Боратинській громаді шкільними автобусами перевозять 870 дітей, – каже спеціалістка відділу освіти сільради Оксана Врублевська. Не вистачає ще два автобуси.



"На потреби ЗСУ вилучили два автобуси. Нині – Гірка Полонка автобус перевантажений. Підвозиться багато дітей. Ратнівський ліцей є потреба", – говорить фахівчиня.



Торік тергромади за рахунок залишків освітньої субвенції та грошей місцевих бюджетів придбали п'ять шкільних автобусів, два автобуси купили за благодійні внески. Цього року, зі слів Наталії Матвіюк, на придбання шкільних автобусів очікують грошей з держбюджету. Скільки грошей отримають – невідомо.



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