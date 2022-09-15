Волинянин через «Устилуг» хотів перевезти контрабандні ножі. ФОТО
Сьогодні, 12:28
На митному посту "Устилуг" в багажному відділенні авто волинянина виявили ножі. Чоловік прикрив особистими речами та товарами обмежені до вільного переміщення через кордон моделі GLOC різного кольору та MIL-TEC на дні двох коробок. Однак був викритий пильними службовцями у ході повного митного огляду.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Як належить у таких випадках, ножі передали на експертизу, а справу - до слідчого відділу УСБУ у Волинській області.
Для громадян цитають статтю 201 ККУ: "Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Як належить у таких випадках, ножі передали на експертизу, а справу - до слідчого відділу УСБУ у Волинській області.
Для громадян цитають статтю 201 ККУ: "Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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