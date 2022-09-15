Волинянин через «Устилуг» хотів перевезти контрабандні ножі. ФОТО

Волинянин через «Устилуг» хотів перевезти контрабандні ножі. ФОТО
На митному посту "Устилуг" в багажному відділенні авто волинянина виявили ножі. Чоловік прикрив особистими речами та товарами обмежені до вільного переміщення через кордон моделі GLOC різного кольору та MIL-TEC на дні двох коробок. Однак був викритий пильними службовцями у ході повного митного огляду.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Як належить у таких випадках, ножі передали на експертизу, а справу - до слідчого відділу УСБУ у Волинській області.

Для громадян цитають статтю 201 ККУ: "Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Волинянин через «Устилуг» хотів перевезти контрабандні ножі. ФОТО
Волинянин через «Устилуг» хотів перевезти контрабандні ножі. ФОТО
Волинянин через «Устилуг» хотів перевезти контрабандні ножі. ФОТО
Волинянин через «Устилуг» хотів перевезти контрабандні ножі. ФОТО

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Теги: ножі, контрабанда, Устилуг
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