«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині

очолив Дмитро Мокич, який до того був заступником начальника управління.



Ми поспілкувалися із новопризначеним керівником про те, наскільки неочікуваним для нього було призначення на посаду керівника обласного управління. Адже вісім місяців до цього він був на фронті на Півдні і Сході України у складі Зведеного загону Департаменту патрульної поліції і, зізнається, мав намір продовжувати боротьбу до перемоги.



«Пропозиція очолити управління патрульної поліції області у Волинській області була справді неочікуваною. Звісно, як кажуть, кожен солдат мріє стати генералом. Я починав із посади заступника командира однієї з рот батальйону обласного управління патрульної поліції, згодом був призначений на посаду заступника начальника управління. Тому, зрозуміло, у «довоєнний» час я мріяв рости і у перспективі очолювати колектив. Але сталася повномасштабна війна, з’явилися інші завдання і, виконуючи їх, я почував себе на своєму місці, а «цивільні» плани відійшли на другий план.



У січні весь зведений загін Департаменту патрульної поліції був виведений із зони бойових дій на відновлення на 10 днів. Я приїхав додому і знайшов гарні курси в Києві щодо управління дронами. Дуже хотів пізнати для себе аеророзвідку. Коли я був вже на курсах, мені повідомили, що треба переймати на себе управління патрульною поліцією Волині, оскільки Крутень Андрій Володимирович (був на посаді очільника обласного управління з 2019 року – ред.) буде



На запитання про те, чи вчасне це кадрове рішення і чи почувається зараз на своєму місці новий керівник «патрульки» відповідає:



«У мене є з цього приводу певні внутрішні емоції. Бо без перебільшення і без пафосу: ті 8 місяців, які я провів у боротьбі, це найдорожчі миті мого життя. Тут я пізнав справжнє братерство, пізнав багато сильних, відважних людей, з яким хотілося б далі бути пліч-о-пліч. Але я – поліцейський, у мене є керівництво. У них є бачення щодо кадрової політики. І тут не було сумнівів – робити так, як вважає керівництво, чи не робити. Якщо у мені бачать потенціал і потребу як у керівнику, я робитиму максимум із можливого на цій посаді. Чи перебуваю я зараз на своєму місці, покаже час».



Дмитро Мокич наголошує: «Не хочу, аби моє призначення пов’язували з війною, з моєю у ній участю. Хтось може думати, що ця посада – як нагорода мені за щось, але це так не є ні по факту, ні у моєму сприйнятті».



Рекомендуємо прочитати інтерв’ю з Дмитром Мокичем повністю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями Управління патрульної поліції Волинської області, який до того був заступником начальника управління.Ми поспілкувалися із новопризначеним керівником про те, наскільки неочікуваним для нього було призначення на посаду керівника обласного управління. Адже вісім місяців до цього він був на фронті на Півдні і Сході України у складі Зведеного загону Департаменту патрульної поліції і, зізнається, мав намір продовжувати боротьбу до перемоги.«Пропозиція очолити управління патрульної поліції області у Волинській області була справді неочікуваною. Звісно, як кажуть, кожен солдат мріє стати генералом. Я починав із посади заступника командира однієї з рот батальйону обласного управління патрульної поліції, згодом був призначений на посаду заступника начальника управління. Тому, зрозуміло, у «довоєнний» час я мріяв рости і у перспективі очолювати колектив. Але сталася повномасштабна війна, з’явилися інші завдання і, виконуючи їх, я почував себе на своєму місці, а «цивільні» плани відійшли на другий план.У січні весь зведений загін Департаменту патрульної поліції був виведений із зони бойових дій на відновлення на 10 днів. Я приїхав додому і знайшов гарні курси в Києві щодо управління дронами. Дуже хотів пізнати для себе аеророзвідку. Коли я був вже на курсах, мені повідомили, що треба переймати на себе управління патрульною поліцією Волині, оскільки(був на посаді очільника обласного управління з 2019 року – ред.) буде очолювати управління на Львівщині », – розповідає Дмитро Мокич.На запитання про те, чи вчасне це кадрове рішення і чи почувається зараз на своєму місці новий керівник «патрульки» відповідає:«У мене є з цього приводу певні внутрішні емоції. Бо без перебільшення і без пафосу: ті 8 місяців, які я провів у боротьбі, це найдорожчі миті мого життя. Тут я пізнав справжнє братерство, пізнав багато сильних, відважних людей, з яким хотілося б далі бути пліч-о-пліч. Але я – поліцейський, у мене є керівництво. У них є бачення щодо кадрової політики. І тут не було сумнівів – робити так, як вважає керівництво, чи не робити. Якщо у мені бачать потенціал і потребу як у керівнику, я робитиму максимум із можливого на цій посаді. Чи перебуваю я зараз на своєму місці, покаже час».Дмитро Мокич наголошує: «Не хочу, аби моє призначення пов’язували з війною, з моєю у ній участю. Хтось може думати, що ця посада – як нагорода мені за щось, але це так не є ні по факту, ні у моєму сприйнятті».Рекомендуємо

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