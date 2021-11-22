На Волині за добу зловили п'ятьох п’яних водіїв

На Волині за добу зловили п'ятьох п’яних водіїв
За останню добу волинські патрульні виявили 5-х керманичів у стані сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Напередодні комендантської години поліцейські виявили автомобіль марки Peugeot, який при розвороті перетнув подвійну суцільну лінію та рухався без ввімкненого ближнього світла фар в темну пору доби.

При спілкуванні з 25-річним водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Drager – 1, 64 проміле.

Ще один 31-річний водій керував автомобілем марки Volkswagen в час дії комендантської години. Патрульні зупинили його для перевірки документів та з’ясували, що керманич перебуває в нетверезому стані. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на що він відмовився.

На усіх порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.


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Теги: Волинь, водії, алкоголь, патрульні
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