На Волині за добу зловили п'ятьох п’яних водіїв

За останню добу волинські патрульні виявили 5-х керманичів у стані сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Напередодні комендантської години поліцейські виявили автомобіль марки Peugeot, який при розвороті перетнув подвійну суцільну лінію та рухався без ввімкненого ближнього світла фар в темну пору доби.При спілкуванні з 25-річним водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Drager – 1, 64 проміле.Ще один 31-річний водій керував автомобілем марки Volkswagen в час дії комендантської години. Патрульні зупинили його для перевірки документів та з’ясували, що керманич перебуває в нетверезому стані. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на що він відмовився.На усіх порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.