Росіяни вночі скинули чотири авіабомби на Зміїний та атакували Одеську область
Сьогодні, 11:13
Ворог продовжував тероризувати Одещину протягом ночі.
Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Двічі територію регіону атаковано авіацією.
Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.
Двома Су-24 М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби.
А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону.
Людських втрат та постраждалих нема.
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Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Двічі територію регіону атаковано авіацією.
Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.
Двома Су-24 М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби.
А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону.
Людських втрат та постраждалих нема.
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