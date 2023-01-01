Росіяни вночі скинули чотири авіабомби на Зміїний та атакували Одеську область





Про це



Двічі територію регіону атаковано авіацією.



Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.



Двома Су-24 М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби.



А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону.



Людських втрат та постраждалих нема.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог продовжував тероризувати Одещину протягом ночі.Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».Двічі територію регіону атаковано авіацією.Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.Двома Су-24 М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби.А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону.Людських втрат та постраждалих нема.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію