Росіяни вночі скинули чотири авіабомби на Зміїний та атакували Одеську область

Росіяни вночі скинули чотири авіабомби на Зміїний та атакували Одеську область
Ворог продовжував тероризувати Одещину протягом ночі.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Двічі територію регіону атаковано авіацією.

Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.

Двома Су-24 М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби.

А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону.

Людських втрат та постраждалих нема.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинській митниці викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини, – ДБР
Сьогодні, 11:18
Росіяни вночі скинули чотири авіабомби на Зміїний та атакували Одеську область
Сьогодні, 11:13
У Бахмуті загинув Герой з Волині Андрій Кепенко
Сьогодні, 11:10
Хотів через іншу область повернутися додому: затримали волинянина, який на смерть збив пішохода
Сьогодні, 11:05
В Україні ліквідували ще понад 1100 окупантів
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
У Бахмуті загинув Герой з Волині Андрій Кепенко У Бахмуті загинув Герой з Волині Андрій Кепенко
Сьогодні, 11:10
В Україні ліквідували ще понад 1100 окупантів В Україні ліквідували ще понад 1100 окупантів
Сьогодні, 10:40
Увечері під час атаки росіян ЗСУ знищили 20 російських «Шахедів» Увечері під час атаки росіян ЗСУ знищили 20 російських «Шахедів»
Сьогодні, 10:16
За минулу добу Росія вдарила по Україні 106 ракетами й випустила 28 «шахідів», - Генштаб За минулу добу Росія вдарила по Україні 106 ракетами й випустила 28 «шахідів», - Генштаб
Сьогодні, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинській митниці викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини, – ДБР
Сьогодні, 11:18
 0
Росіяни вночі скинули чотири авіабомби на Зміїний та атакували Одеську область
Сьогодні, 11:13
 0
У Бахмуті загинув Герой з Волині Андрій Кепенко
Сьогодні, 11:10
 0
Хотів через іншу область повернутися додому: затримали волинянина, який на смерть збив пішохода
Сьогодні, 11:05
 0
В Україні ліквідували ще понад 1100 окупантів
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8