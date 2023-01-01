Хотів через іншу область повернутися додому: затримали волинянина, який на смерть збив пішохода





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася вночі, 9 лютого, на вулиці Чехова. Керманич автомобіля наїхав на пішохода і зник з місця події. Від отриманих травм чоловік загинув, його особу встановили – це 61-річний житель Благодатного.



Відомості поліцейські одразу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Протягом доби правоохоронці посилено працювали, аби встановити транспортний засіб та водія.



Зокрема, вилучили та переглянули відео з камер спостереження, допитали усіх очевидців, провели ряд інших слідчих дій.



Було зафіксовано підозрілий бус Volkswagen. Одразу після ДТП водій транспортного засобу намагався сховатися на одній із місцевих вуличок, оминути відеофіксацію, згодом - через іншу область він вирішив повернутися додому - на Іваничівщину.



Завдяки комплексному аналізу вдалося з‘ясувати, що причетний до скоєння аварії - 63-річний житель Володимирського району. На його автомобілі були характерні пошкодження.



Наразі призначено експертизи, аби довести вину водія. Триває розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські оперативно встановили водія, який на смерть збив пішохода у Нововолинську та втік Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася вночі, 9 лютого, на вулиці Чехова. Керманич автомобіля наїхав на пішохода і зник з місця події. Від отриманих травм чоловік загинув, його особу встановили – це 61-річний житель Благодатного.Відомості поліцейські одразу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Протягом доби правоохоронці посилено працювали, аби встановити транспортний засіб та водія.Зокрема, вилучили та переглянули відео з камер спостереження, допитали усіх очевидців, провели ряд інших слідчих дій.Було зафіксовано підозрілий бус Volkswagen. Одразу після ДТП водій транспортного засобу намагався сховатися на одній із місцевих вуличок, оминути відеофіксацію, згодом - через іншу область він вирішив повернутися додому - на Іваничівщину.Завдяки комплексному аналізу вдалося з‘ясувати, що причетний до скоєння аварії - 63-річний житель Володимирського району. На його автомобілі були характерні пошкодження.Наразі призначено експертизи, аби довести вину водія. Триває розслідування.

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