В Україні ліквідували ще понад 1100 окупантів

В Україні ліквідували ще понад 1100 окупантів
ЗСУ ліквідували за добу ще 1140 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3267 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,

артилерійських систем – 2270 (+19) од,

РСЗВ – 463 (+0) од,

засоби ППО ‒ 234 (+1) од,

літаків – 295 (+0) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),

крилаті ракети ‒ 857 (+61),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 214 (+3).

Дані уточнюються..

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Теги: Росія, Україна, війна
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