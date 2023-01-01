В Україні ліквідували ще понад 1100 окупантів





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3267 (+9) од,



бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,



артилерійських систем – 2270 (+19) од,



РСЗВ – 463 (+0) од,



засоби ППО ‒ 234 (+1) од,



літаків – 295 (+0) од,



гелікоптерів – 286 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),



крилаті ракети ‒ 857 (+61),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,



спеціальна техніка ‒ 214 (+3).



Дані уточнюються..

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ ліквідували за добу ще 1140 окупантів.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,танків ‒ 3267 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,артилерійських систем – 2270 (+19) од,РСЗВ – 463 (+0) од,засоби ППО ‒ 234 (+1) од,літаків – 295 (+0) од,гелікоптерів – 286 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),крилаті ракети ‒ 857 (+61),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,спеціальна техніка ‒ 214 (+3).Дані уточнюються..

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію