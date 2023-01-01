В Україні ліквідували ще понад 1100 окупантів
Сьогодні, 10:40
ЗСУ ліквідували за добу ще 1140 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3267 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,
артилерійських систем – 2270 (+19) од,
РСЗВ – 463 (+0) од,
засоби ППО ‒ 234 (+1) од,
літаків – 295 (+0) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),
крилаті ракети ‒ 857 (+61),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 214 (+3).
Дані уточнюються..
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3267 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,
артилерійських систем – 2270 (+19) од,
РСЗВ – 463 (+0) од,
засоби ППО ‒ 234 (+1) од,
літаків – 295 (+0) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),
крилаті ракети ‒ 857 (+61),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 214 (+3).
Дані уточнюються..
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