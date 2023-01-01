Увечері під час атаки росіян ЗСУ знищили 20 російських «Шахедів»





Про це



Пуски баражуючих боєприпасів здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.



Загалом за період з 18.00 по 23.55 силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе «Shahed-136/131».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вечірній час 10 лютого 2023 року російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах.Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.Пуски баражуючих боєприпасів здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.Загалом за період з 18.00 по 23.55 силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе «Shahed-136/131».

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