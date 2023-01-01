У Бахмуті загинув Герой з Волині Андрій Кепенко

У Бахмуті загинув Герой з Волині Андрій Кепенко
У боротьбі з російськими окупантами загинув волинянин Андрій Кепенко.

Про це повідомили у Дубівській громаді.

"На жаль, сьогодні такі важкі та болючі новини з українського міста Бахмут Донецької області прийшли і в Дубівську громаду. 7 лютого 2023 року, отримавши поранення несумісні із життям, загинув Кепенко Андрій Іванович, солдат сьомого прикордонного загону, житель села Секунь, котрий до останнього свого подиху був вірний військовій присязі та мужньо захищав від ворога українську землю та Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що у Дубівській громаді з 11 лютого оголошується триденна жалоба.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинській митниці викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини, – ДБР
Сьогодні, 11:18
Росіяни вночі скинули чотири авіабомби на Зміїний та атакували Одеську область
Сьогодні, 11:13
У Бахмуті загинув Герой з Волині Андрій Кепенко
Сьогодні, 11:10
Хотів через іншу область повернутися додому: затримали волинянина, який на смерть збив пішохода
Сьогодні, 11:05
В Україні ліквідували ще понад 1100 окупантів
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком
10 лютий, 08:00
У громаді на Волині стартувала реєстрація на міжнародну грошову допомогу У громаді на Волині стартувала реєстрація на міжнародну грошову допомогу
10 лютий, 07:10
Бійці волинської бригади знищили на Донеччині ворожий гелікоптер МІ-24. ВІДЕО Бійці волинської бригади знищили на Донеччині ворожий гелікоптер МІ-24. ВІДЕО
09 лютий, 22:04
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника
09 лютий, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинській митниці викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини, – ДБР
Сьогодні, 11:18
 0
Росіяни вночі скинули чотири авіабомби на Зміїний та атакували Одеську область
Сьогодні, 11:13
 0
У Бахмуті загинув Герой з Волині Андрій Кепенко
Сьогодні, 11:10
 0
Хотів через іншу область повернутися додому: затримали волинянина, який на смерть збив пішохода
Сьогодні, 11:05
 0
В Україні ліквідували ще понад 1100 окупантів
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8