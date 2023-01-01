У Бахмуті загинув Герой з Волині Андрій Кепенко
Сьогодні, 11:10
У боротьбі з російськими окупантами загинув волинянин Андрій Кепенко.
Про це повідомили у Дубівській громаді.
"На жаль, сьогодні такі важкі та болючі новини з українського міста Бахмут Донецької області прийшли і в Дубівську громаду. 7 лютого 2023 року, отримавши поранення несумісні із життям, загинув Кепенко Андрій Іванович, солдат сьомого прикордонного загону, житель села Секунь, котрий до останнього свого подиху був вірний військовій присязі та мужньо захищав від ворога українську землю та Батьківщину", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що у Дубівській громаді з 11 лютого оголошується триденна жалоба.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомили у Дубівській громаді.
"На жаль, сьогодні такі важкі та болючі новини з українського міста Бахмут Донецької області прийшли і в Дубівську громаду. 7 лютого 2023 року, отримавши поранення несумісні із життям, загинув Кепенко Андрій Іванович, солдат сьомого прикордонного загону, житель села Секунь, котрий до останнього свого подиху був вірний військовій присязі та мужньо захищав від ворога українську землю та Батьківщину", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що у Дубівській громаді з 11 лютого оголошується триденна жалоба.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
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